F1 Jeddah live: Volg de tweede vrije training

Na een zeer bewogen week trokken de twintig Formule 1-coureurs weer de baan op om de focus te verleggen naar het tweede raceweekend van 2024. Op het snelle Jeddah Corniche Circuit wacht de coureurs en teams een compleet andere uitdaging dan een week geleden in Bahrein. Het is met 27 bochten en 6,174 kilometer een van de langste circuits van de kalender en slechts een paar van die bochten zijn 'langzaam' te noemen.

Max Verstappen schoot in VT1 als snelste uit de startblokken, al kwam zijn snelste rondetijd van 1.29.659 pas later in de sessie toen steeds meer coureurs op de zachte band gingen rijden. Hij was daarmee nog net niet sneller dan de beste tijd van VT1 van vorig jaar, maar het tempo lag in deze sessie al aardig hoog. Dat bewezen ook Fernando Alonso, Sergio Pérez en George Russell. Zij zaten allen binnen drie tienden van een seconde van de tijd van de regerend wereldkampioen. Beide Red Bulls, Mercedessen, Ferrari's en Aston Martins stonden in de top-tien, met Lando Norris en Alexander Albon als enige vertegenwoordigers van McLaren en Williams. Voor Alpine, de hekkensluiters in Bahrein, bood VT1 enige hoop op verbetering. Esteban Ocon noteerde namelijk de dertiende tijd, al zal het team uit Enstone daar nog altijd niet heel gelukkig van worden.

De eerste vrije training bood de coureurs een goede kans om weer te wennen aan het circuit en te sleutelen aan de afstelling, maar heel veel waarde zullen de teams niet hechten aan deze resultaten. Deze training vond namelijk plaats onder warme omstandigheden met buitentemperaturen van 27 graden en asfalttemperaturen van rond de 40 graden. Dat zal voor de tweede vrije training heel anders zijn. Dan heeft de zon namelijk plaatsgemaakt voor het kunstlicht en is het asfalt dus flink afgekoeld ten opzichte van VT1. Dat zal ook het geval zijn in de kwalificatie en de race, waardoor de rondetijden in VT2 een stuk representatiever zijn voor de echt belangrijke sessies.

Wie sluit de openingsdag in Jeddah als snelste af? Mis niks van de actie via onderstaand liveblog van Motorsport.com. De tweede vrije training gaat om 18.00 uur Nederlandse tijd van start.