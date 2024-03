Rapportcijfers GP van Saudi-Arabië 2024

Banden: S (7 Ronden) H (43 Ronden)

Een briljante race nadat hij in het diepe werd gegooid. Een foutje in bocht 1 in Q2 kostte hem een plek in Q3, maar dat is hem vergeven. In de race was hij agressief. Haalde Tsunoda met een mooie inhaalactie in nadat de safety car naar binnen ging. Voor het inhalen van Hülkenberg had hij iets meer geduld nodig. Bleef rustig nadat Norris en Hamilton in de slotfase nog naderden, maar P7 is uitstekend.

Motorsport.com rapportcijfer 10 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 9.49 (523 inzendingen)