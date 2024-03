F1 Jeddah live: Volg de race

Max Verstappen kende vrijdag een uitstekende kwalificatie. De Red Bull-coureur verpulverde op het razendsnelle Jeddah Corniche Circuit de concurrentie met een alles verzengende poleronde. Op de meet bedroeg het verschil met de nummer twee - en erkend kwalificatiekanon - Charles Leclerc maar liefst drie tienden van een seconde.

Sergio Pérez moest ongeveer hetzelfde inleveren en start om 18.00 uur Nederlandse tijd vanaf P3. Naast de Mexicaan staat Fernando Alonso. De coureur van Aston Martin is al het hele weekend snel, maar of zijn AMR24 het ook over een volledige race-afstand kan opnemen tegen de Red Bulls, Ferrari's en McLarens om hem heen, is nog maar de vraag. Wel is zeker dat de veteraan zich niet gemakkelijk opzij zal zetten en dus zijn Oscar Piastri en Lando Norris op de plaatsen vijf en zes gewaarschuwd.

George Russell, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda en Lance Stroll maken de top-tien vol, maar veel ogen zullen gericht zijn op P11. Daar staat namelijk Oliver Bearman, de reservecoureur van Ferrari die vrijdag opeens een telefoontje kreeg van Frederic Vasseur met de vraag of hij klaar was voor het echte werk. Carlos Sainz die al dagen zwak, ziek en misselijk in de paddock rondliep, was gediagnosticeerd met een blindedarmontsteking en moest met spoed onder het mes. Bearman zei natuurlijk ja, reed één vrije training en sloeg zich kranig door de Q1 van de kwalificatie. In Q2 kwam hij 36 duizendsten tekort voor een plekje bij de beste tien, maar er waren na afloop van de kwalificatie volop schouderklopjes voor de jonge Engelsman.

Het debuut van Bearman bij Ferrari is opmerkelijk te noemen. Het team kiest veelal voor ervaren coureurs en had bijvoorbeeld kunnen teruggrijpen op Antonio Giovinazzi. De Scuderia koos echter voor de slechts 18-jarige Bearman, de jongste coureur voor Ferrari ooit en de eerste coureur die bij dat team zijn debuut maakt in de Formule 1 sinds Arturo Merzario in 1972. Merzario eindigde bij zijn debuut op de zesde plaats, als Bearman dat resultaat kan evenaren dan verdient hij een standbeeld.

Of dat gaat lukken, moet vandaag blijken in de Grand Prix van Saudi-Arabië. Zoals gezegd begint de race om 18.00 uur Nederlandse tijd. Het is dan 20.00 uur in Jeddah, waardoor de race onder het kunstlicht van start gaat. Mis niks van de actie van de Saudische GP met het liveblog van Motorsport.com.