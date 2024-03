Max Verstappen en Red Bull ook heer en meester in F1-race Jeddah

Naast de baan was het opnieuw een rumoerig weekend voor Red Bull Racing, maar net als een week geleden in Bahrein viel daar op de baan niets van te merken. Op vrijdag behaalde Max Verstappen een ijzersterke pole-position op het Jeddah Corniche Circuit, waarna op zaterdag de tweede overwinning van het Formule 1-seizoen 2024 volgde.

Verstappen bleef zonder problemen aan de leiding toen de Grand Prix van Saudi-Arabië in gang werd geschoten. Bij het doven van de rode lampen stuurde Sergio Pérez zijn Red Bull naast de Ferrari van Charles Leclerc in een poging de tweede plek over te nemen. Het tweetal reed even zij aan zij, alvorens de Mexicaan de Monegask bij de vierde bocht voor moest laten.

Voor Alpine begon de race niet geweldig: Pierre Gasly werd al tijdens de opwarmronde getroffen door een versnellingsbakprobleem. De Fransman nam nog wel plaats op de startopstelling, maar kreeg tijdens de eerste ronde de instructie om zijn Alpine naar de pits te brengen en daar uit te zetten. Aangezien er vorige week in de seizoensopener geen enkele uitvaller was, tekende Gasly zo voor de eerste DNF van het Formule 1-seizoen 2024.

Safety car en pitstops

De race op het stratencircuit van Jeddah was zes ronden oud toen Lance Stroll bij de snelle bocht 22 de muur raakte. De ophanging linksvoor begaf het, waarna de Aston Martin rechtdoor van de baan schoot en met een behoorlijke klap in de kunststof blokken belandde. Stroll bleef ongedeerd bij het ongeluk, maar moest duidelijk wel even bijkomen van de impact. De racedirectie stuurde na het incident de safety car naar buiten om de marshals in de gelegenheid te stellen om de AMR24 te bergen.

De safety car was voor nagenoeg het hele veld aanleiding om de pits op te zoeken. Lando Norris, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg en Zhou Guanyu bleven op de baan, waardoor het veld een beetje door elkaar werd gehusseld. Norris kwam namelijk aan de leiding te liggen, Verstappen reed na zijn pitstop op de tweede plek, Hamilton schoof op naar de derde positie en Pérez, die bij het wegrijden na pitstop Alonso bijna raakte, voegde als vierde weer in. Leclerc en Piastri lagen na de pitstops respectievelijk vijfde en zesde achter Bernd Mayländer.

Red Bull-rijders herstellen rangorde

Nadat de safety car was teruggekeerd naar de pits, mocht Norris nog een paar ronden leiden, alvorens Verstappen de McLaren-coureur aan het begin van de dertiende ronde op het rechte stuk eenvoudig inrekende. Daarachter deed Pérez hetzelfde bij Hamilton, zodat de coureur uit Guadalajara naar de derde plek opklom. Nog een paar ronden later - hij had inmiddels te horen gekregen dat hij een tijdstraf van vijf seconden had gekregen voor een unsafe release - stoomde de coureur uit Guadalajara op start-finish langs Norris, waarna Red Bull weer eerste en tweede lag in de race.

In het middenveld was er een akkefietje tussen Kevin Magnussen en Alexander Albon. De Deen liet niet genoeg ruimte voor de Thai, die daardoor de muur raakte en schade opliep aan zijn voorvleugel. De stewards bekeken het incident en besloten de Haas-coureur een tijdstraf van tien seconden te geven. Niet veel later kwamen daar nog eens tien strafseconden bij toen de sportcommissarissen constateerden dat Magnussen Yuki Tsunoda buiten de witte lijnen had ingehaald.

De race was iets over de helft toen Norris moest toekijken hoe Leclerc hem passeerde voor de derde plek. Daarachter deed Piastri meerdere pogingen om Hamilton in te halen, maar de zevenvoudig wereldkampioen verdedigde uitstekend. Tweemaal kwam de Australiër zelfs voor de Mercedes-rijder, maar beide keren ging hij vervolgens van de baan, waardoor hij de plek weer terug moest geven. Aan dit gevecht kwam pas een einde toen Hamilton dertien ronden voor de finish eindelijk de pits opzocht om banden te wisselen. Een ronde later maakte ook Norris zijn pitstop. De coureur van McLaren kwam vlak voor Hamilton op de achtste positie terug op het circuit. Hamilton plaatste kort daarna een aanval op Norris, die zijn plek verdedigde door van links naar rechts te slingeren. Het leverde de 24-jarige Brit een waarschuwing op.

Indrukwekkend debuut

Oliver Bearman, die dit weekend Carlos Sainz verving in Jeddah, was door de pitstops van zijn twee landgenoten opgeklommen naar de zevende plek. De 18-jarige Brit maakte op vrijdag al indruk door zich als elfde te kwalificeren voor zijn F1-debuut en zou op zaterdag opnieuw imponeren tijdens de race. De reservecoureur van Ferrari consolideerde zijn elfde plek bij de start en reed vervolgens een aanvallende race. Na de safety car haalde hij Zhou Guanyu in, waarmee hij tiende kwam te liggen, en daarna rekende hij af met Nico Hülkenberg voor de negende plek. Nadat hij door de pitstops van Hamilton en Norris zevende was komen te liggen, was het spannend of Bearman die plek kon vasthouden of dat hij voor het einde nog zou worden ingerekend door Norris en Hamilton, die in de slotfase op zachte banden onderweg waren.

Voor Verstappen was er ondertussen geen vuiltje aan de lucht. De Limburger finishte dertien seconden voor Pérez, die er een dubbelzege maakte voor Red Bull Racing. Laatstgenoemde had dus nog een tijdstraf van vijf seconden staan, maar eindigde ruim voor Leclerc, die het podium completeerde en helemaal aan het einde ook nog het punt voor de snelste raceronde meepakte. Piastri werd vierde, terwijl Alonso Russell achter zich hield voor de vijfde plek. Bearman had uiteindelijk niets te duchten van Norris en Hamilton en behaalde dus een fraaie zevende plaats bij zijn debuut. Norris en Hamilton kwamen als achtste en negende aan de finish, Hülkenberg kwam na een pitstop van Zhou tiende te liggen en pakte het laatste punt. Magnussen passeerde als elfde de eindstreep, maar verloor een plek aan Albon nadat zijn twee tijdstraffen waren verwerkt.

Over twee weken gaat het F1-seizoen 2024 verder met de Grand Prix van Australië.

Video: Lance Stroll crasht tijdens de GP van Saudi-Arabië

Uitslag F1 GP van Saudi-Arabië: