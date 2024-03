Alonso bovenaan op eerste dag F1-weekend Jeddah, Verstappen derde

Eerder op de dag was Max Verstappen nog de snelste in de eerste oefensessie op het Jeddah Corniche Circuit. De drievoudig wereldkampioen bracht op het snelle stratenparcours 1.29.659 op de klokken, waarmee hij bijna twee tienden sneller was dan Fernando Alonso in de Aston Martin. Sergio Pérez leek even voor een één-twee te zorgen voor Red Bull Racing, maar zakte tien minuten voor het einde naar P3 doordat Alonso nog 0.023 seconde sneller ging dan hij.

Om 18.00 uur Nederlandse tijd zouden de coureurs terugkeren op de baan aan de Rode Zee voor de tweede training. Echter, een drainagerooster voor één van de pitboxen bleek niet goed vast te zitten, waarna alle roosters in de pitstraat moesten worden gecontroleerd. Hierdoor ging het licht tien minuten later op groen ging dan de bedoeling was.

In de openingsfase van de tweede training wisselden Verstappen en Alonso stuivertje aan de bovenkant van de tijdenlijst. Na een kwartier stond Verstappen op P1 dankzij een 1.29.534 die hij op de medium band had neergezet. Alonso volgde op slechts zeventien duizendsten van de Limburger met de tweede tijd. Pérez had in de eerste minuten even bovenaan gestaan, maar stond aan het einde van de eerste runs op de mediums achter de niet geheel fitte Carlos Sainz vierde in de tijdenlijst. Het verschil met Verstappen bedroeg op dat moment drie tienden.

Lewis Hamilton bezorgde Logan Sargeant een schrikmoment door langzaam in het midden van de baan te rijden, terwijl de Amerikaan op volle snelheid aan kwam zetten. De Williams-coureur moest van de baan om te voorkomen dat hij achterop de Mercedes zou klappen. Carlos Sainz zag het voor zijn neus gebeuren. “Wat Hamilton deed, was supergevaarlijk”, zei de Spanjaard over de boordradio. Hamilton tegen zijn engineer: “Ik wist niet dat iemand aan een ronde bezig was. Ik probeerde aan de kant te gaan voor Sainz.” Het incident zal na de sessie door de wedstrijdleiding worden bekeken.

De training was iets meer dan twintig minuten onderweg toen de coureurs massaal naar de zachte band overstapten. Alonso ging naar de eerste stek in de tijdenlijst met 1.28.827, terwijl Verstappen bleef steken op 1.29.377. Met die tijd zakte de Red Bull-coureur weg naar de vijfde plek, terwijl Leclerc, Pérez en Stroll op de tweede, derde en vierde positie in de tijdentabel plaatsnamen. Na een paar cool down laps zette Verstappen weer aan. Dit keer kwam hij in 1.29.158 over de streep. Hij klom daarmee op naar P2, al was hij nog drie tienden van Alonso's tijd verwijderd.

Intussen beleefden verschillende coureurs hachelijke momenten door langzamer verkeer. Dat het zicht naar voren op sommige punten vrij beperkt is, helpt daarbij niet. George Russell was een van de rijders die een moment had. De Brit kwam daarna nog tot een 1.29.057, waarmee hij een tiende sneller was dan Verstappen en plaatsnam op P2. Vervolgens was het tijd voor de long runs, waardoor Alonso bovenaan bleef staan, en Russell en Verstappen de dag als tweede en derde eindigden.

Charles Leclerc was maar twee honderdsten trager dan Verstappen en tekende daarmee voor de vierde tijd. Pérez besloot de dag op P5 en Lance Stroll, Sainz en Hamilton volgden met de zesde, zevende en achtste tijd. Pierre Gasly gaf de Alpine-fan ondertussen moed met de negende tijd en Oscar Piastri completeerde de top-tien op donderdag. Helemaal onderaan vinden we Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas terug, al zat het veld redelijk dicht bij elkaar: de eerste veertien coureurs zaten binnen een seconde, terwijl Bottas op P20 ook maar 1,3 seconde toegaf op snelste man Alonso.

Het Formule 1-weekend in Jeddah gaat vrijdag om 14.30 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training.

Video: Het moment tussen Logan Sargeant en Lewis Hamilton

Uitslag tweede training F1 GP van Saudi-Arabië: