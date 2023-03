F1 Jeddah live: Volg de derde vrije training

Na pole-position en de overwinning in Bahrein bepaalde Max Verstappen ook op de vrijdag in Saudi-Arabië het tempo. In zowel de eerste als de tweede vrije training klokte de regerend wereldkampioen de snelste tijd, waarbij het tempo al hoger lag dan tijdens alle vrije trainingen van 2022. Met teamgenoot Sergio Perez op de derde plek in VT2 is dat de bevestiging dat de Red Bull RB19 op meerdere soorten circuits uit de voeten kan, al moet het team dat nog wel omzetten in een sterke kwalificatie en race. Kan het team de eerste stap daarvoor zetten tijdens de derde training?

Afgaande op de vrijdagse actie lijkt Aston Martin de belangrijkste uitdager van Red Bull te worden. Fernando Alonso nestelde zich tussen Verstappen en Perez op de tweede positie, terwijl Lance Stroll ook weer in de top tien te vinden was. De vraag is of de renstal dit op de zaterdag in Jeddah kan vasthouden, of dat andere teams zich vooraan in de strijd gaan melden. Zo bezette Ferrari in de tweede training slechts posities negen en tien, terwijl Mercedes niet verder kwam dan P5 en P11. Intussen meldde ook Alpine zich in de voorhoede met de vierde en zesde tijd tijdens VT2. Kunnen zij in VT3 een vergelijkbare rol blijven spelen, of weten Ferrari en Mercedes dan de weg omhoog weer te vinden?

De weg omhoog vinden staat ongetwijfeld ook hoog op het prioriteitenlijstje van diverse andere teams. Zo eindigde McLaren met beide auto's buiten de top-tien in de tweede training, evenals Alfa Romeo, Williams en AlphaTauri. Laatstgenoemde renstal zag Yuki Tsunoda de dertiende tijd rijden, terwijl Nyck de Vries anderhalve tiende langzamer was dan zijn stalgenoot en op P17 eindigde. De Nederlander heeft zijn eerste kennismaking met het Jeddah Corniche Circuit nu achter de rug, maar kan hij op zaterdag de gehoopte stap voorwaarts zetten? Vanaf 14.30 uur Nederlandse tijd worden deze vragen beantwoord tijdens de derde vrije training voor de GP van Saudi-Arabië. Via het onderstaande liveblog van houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.