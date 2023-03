Rapportcijfers GP van Saudi-Arabië 2023

Banden: M (18 Ronden) H (32 Ronden)

Max Verstappen was in alle oefensessies heer en meester, maar toen het er in de kwalificatie op aan kwam, begaf zijn aandrijfas het. Iedereen sprak meteen over een inhaalrace en dat is precies wat hij de wereld voorschotelde. Vanaf P15 knokte hij zich (vrij eenvoudig) naar voren en werd de ene naar de andere rijder verschalkt. De safety car kwam op het juiste moment, waardoor de gang naar de top drie nog eenvoudiger werd. In de slotfase pakte hij het extra puntje voor de snelste ronde van Perez af en dat laat zien dat Verstappen maar een ding wil: een derde wereldtitel. Wat hij misschien nog niet had moeten doen was nu al zijn team publiekelijk bekritiseren. Iedereen begrijpt dat hij wil winnen, maar houd dat voorlopig nog even binnenskamers.

Motorsport.com rapportcijfer 8 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 8.65 (500 inzendingen)