F1 Jeddah live: Volg de race

Na de kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit lijken alle ingrediënten aanwezig te zijn voor een vermakelijke tweede Grand Prix van 2023. Voorafgaand aan de kwalificatie werd gevreesd voor een dominant optreden van Red Bull Racing, maar qua betrouwbaarheid heeft het Oostenrijkse team een klein steekje laten vallen. De aandrijfas van Max Verstappen gaf de geest tijdens Q2, waardoor de regerend tweevoudig wereldkampioen niet verder kwam dan de vijftiende startpositie. De Nederlander staat dus een flinke inhaalrace te wachten en de concurrentie verwacht ook dat hij ver naar voren kan komen, maar kan hij zich nog gaan mengen in de strijd om de overwinning en de podiumplaatsen?

Ook Charles Leclerc kan zich opmaken voor een inhaalrace. Hij reed de tweede tijd in Q3, maar moest tien plekken inleveren vanwege het gebruiken van zijn derde control electronics. Wat kan de Monegask vanaf de zesde startrij?

Helemaal vooraan staat de tweede Red Bull van Sergio Perez. De Mexicaan pakte de tweede pole-position in zijn lange F1-loopbaan, nadat Jeddah in 2022 al het decor was van zijn eerste pole. Lukt het hem ditmaal wel om de beste startplek om te zetten in de overwinning? Of moet hij in de race strijd aangaan met Fernando Alonso? De Aston Martin-coureur bevestigde de goede vorm van zijn team door de derde tijd te rijden in de kwalificatie, waarna hij door Leclercs straf op de eerste rij mag plaatsnemen. De Spanjaard jaagt op zijn 100e podiumplek in de F1, maar is hij ook in staat om dat jubileum extra glans te geven met zijn eerste overwinning sinds de Spaanse Grand Prix van 2013? Of weten Mercedes en Ferrari zich ook te gaan bemoeien met de strijd om de eerste drie posities?

Voor Nyck de Vries verliep de zaterdag in Jeddah niet zoals hij had verwacht. Na het missen van VT3 wegens een motorwissel volgden een paar foutjes in de kwalificatie, waardoor hij genoegen moet nemen met de achttiende startplek. Kan hij desondanks naar zijn eerste punten in dienst van AlphaTauri rijden? Op deze vragen komt vanaf 18.00 uur een antwoord, want dan gaat de GP van Saudi-Arabië van start. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de race.