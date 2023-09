F1 Japan live: Volg de kwalificatie

Al vroeg in de derde en laatste vrije training vonden er wat kwalificatiesimulaties plaats. Die waren veelbelovend voor McLaren, aangezien Lando Norris en Oscar Piastri even bovenaan te vinden waren. Max Verstappen was uiteindelijk wel weer de snelste, maar het gat naar de McLarens bedroeg slechts twee tienden. Opvallend was dat niet Verstappen, maar nu Norris de snelste eerste sectortijd had genoteerd. In die sector maakte Verstappen op vrijdag juist het verschil, maar nu moest de Red Bull-coureur het vooral van de tweede en derde sector hebben. Kan iemand Verstappen na een tot nu toe perfecte reeks van de pole-position afhouden, of pakt hij hier zijn 29ste Formule 1-pole?

Voor wie die generale repetitie geen geweldige was, was Sergio Perez. Al het hele weekend loopt de Mexicaan achter de feiten aan en hoewel hij de vierde tijd noteerde, was het gat naar teamgenoot Verstappen met zeven tienden van een seconde groot te noemen. Ferrari keek na twee uitstekende weekenden ook weer tegen een ruime achterstand van acht tienden aan, waarbij Charles Leclerc nu weer eens de snellere van de twee was. Carlos Sainz kwam tot de zesde tijd en was daarmee iets sneller dan Lewis Hamilton. Die top-zeven stond binnen de seconde van elkaar. Kunnen zij de McLarens en Verstappen in de kwalificatie naderen, of moeten zij genoegen nemen met een startplek buiten de top-drie?

Wat de kwalificatie nog wat mooier moet maken, is het feit dat het achter die top-zeven behoorlijk dicht bij elkaar lag in de derde vrije training. George Russell voerde die groep met de achtste tijd aan. Hij was 1,2 seconde langzamer dan Verstappen, hekkensluiter Pierre Gasly was 1,9 seconde langzamer. Kortom, van de achtste tot de laatste plaats was er slechts een verschil van zeven tienden. Daardoor zullen niet alleen alle tienden of honderdsten, maar zelfs duizendsten het verschil kunnen maken tussen een deelname aan Q2 en Q3, of de boot missen in Q1.

Om 08.00 uur Nederlandse tijd - het is dan 15.00 uur in Japan - gaat de kwalificatie van start. In het onderstaande liveblog houden we je met live-updates van onze journalisten ter plaatse en video's op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.