Max Verstappen onaantastbaar in kwalificatie GP van Japan

Een week geleden draaide de kwalificatie in Singapore voor Max Verstappen nog uit op een grote deceptie, maar dit had alles te maken met de specifieke eigenschappen van het Marina Bay Street Circuit. De RB19 gaat niet lekker over hoge kerbstones en hobbels, en zo voorspelbaar als de auto reageert op veranderingen aan de afstelling bij een lage rijhoogte, zo lastig blijkt het om een goede set-up voor de wagen te vinden bij een hogere rijhoogte. Verstappen kwam in de kwalificatie niet verder dan de elfde tijd, maar de algemene verwachting was dat de tweevoudig wereldkampioen op een traditioneel circuit weer de te kloppen man zou zijn, aangezien de Red Bull dan weer naar behoren zou presteren.

In de vrije trainingen in Japan leek de order der dingen inderdaad hersteld: Verstappen was in alle oefensessies comfortabel snelste. Voorafgaand aan de kwalificatie was er ook een grote glimlach te zien op het gezicht van McLaren-baas Zak Brown. En niet zonder reden: Lando Norris en Oscar Piastri hadden in de afsluitende oefensessie de tweede en derde tijd geklokt, waarmee de renstal uit Woking achter Red Bull het tweede team leek te zijn. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz waren op vrijdag nog de voornaamste uitdagers van Verstappen, maar kwamen tijdens de generale repetitie niet verder dan de vijfde en zesde tijd.

Q1: Zware crash voor Sargeant

Nadat Liam Lawson en Lance Stroll als eersten een tijd hadden gereden in de kwalificatie, zette Verstappen zichzelf bovenaan met 1.29.878. Perez bracht 1.30.652 op de klokken, waarmee hij op bijna acht tienden van zijn Red Bull-teamgenoot tweede kwam te staan. De Mexicaan zakte vervolgens al snel twee posities, doordat Norris en Piastri naar de tweede en derde tijd gingen. Veel coureurs waren nog bezig aan hun eerste snelle ronde, toen de actie moest worden gestaakt vanwege een zware crash van Logan Sargeant. De Amerikaan had een momentje in de laatste bocht en schoot van de baan, waarna zijn auto met aardig wat snelheid in de bandenstapels klapte. Sargeant stapte ongedeerd uit, maar de linkerzijde van de F45 lag behoorlijk in puin, tot ontsteltenis van de monteurs in de Williams-garage, die de boel mogen repareren.

Na ruim tien minuten kon de kwalificatie verder. Leclerc en Sainz behoorden tot de coureurs die nog geen tijd hadden staan en gingen snel de baan op nadat het licht aan het einde van de pits weer op groen was gezet. Leclerc ging daarop naar de derde tijd, terwijl Sainz de vijfde tijd liet noteren. De meeste rijders wachtten ondertussen tot de allerlaatste minuten, toen de omstandigheden op het circuit het best waren. Dit leverde echter wel een drukke slotfase - en hier en daar dus ook problemen met verkeer - op. Lawson imponeerde door bij het uithangen van de vlag naar de vierde tijd te gaan. Valtteri Bottas, Lance Stroll, Nico Hülkenberg en Zhou Guanyu eindigden samen met Sargeant aan de verkeerde van de streep en waren na Q1 klaar.

Q2: Kleine verschillen

Verstappen was de eerste die een tijd op de klokken bracht in het tweede kwalificatiedeel. De Nederlander ging op een oude set zachte banden rond in 1.29.964, wat meer dan genoeg zou zijn om door te gaan naar Q3. Piastri en Norris stonden na de eerste runs tweede en derde met respectievelijk een 1.30.122 en een 1.30.296.

Aan het einde van de sessie werd Verstappen nog van de eerste stek gestoten door Leclerc, die op nieuwe zachte banden rond ging in 1.29.940, terwijl Perez nog naar P3 klom met 1.29.965. Het was echter vooral de vraag wie er als laatsten mee zouden gaan naar Q3, gezien de kleine verschillen in het middenveld. Zo ging Russell op de valreep nog naar de achtste tijd nadat hij in de gevarenzone stond, en was Alonso uiteindelijk met de hakken over de sloot door met de tiende tijd. De Spanjaard was een schamele vier honderdsten sneller gegaan dan Lawson, die met de elfde tijd was uitgeschakeld. Pierre Gasly, Alexander Albon, Esteban Ocon en Kevin Magnussen waren de andere coureurs die konden uitstappen.

Q3: Verstappen verplettert concurrentie

Ook in Q3 was Verstappen de eerste die een tijd noteerde. De Red Bull-coureur zette met een 1.29.012 meteen een bijzonder scherpe richttijd neer. Perez ging op een oudere set softs naar 1.30.423, waarmee hij tweede stond tot de McLarens over de streep komen. Piastri reed namelijk een 1.29.458 en Norris een 1.29.493, waarmee zij tweede en derde kwamen te staan. De Mexicaan zakte vervolgens nog een positie dankzij een 1.30.219 van George Russell.

In de eindfase ging Verstappen nogmaals paars in alle sectoren om een ijzersterke 1.28.877 op de klokken te brengen. Leclerc en Sainz deden alleen aan het einde een run en bleven steken op de vierde en vijfde tijd, waarna Perez zich met een 1.29.650 tussen de twee Ferrari’s zette. Piastri en Norris verbeterden zich niet met hun laatste ronde, maar bleven met hun eerdere tijden tweede en derde staan. Hamilton en Russell besloten de kwalificatie als zevende en achtste en moesten meer dan een seconde toegeven op Verstappen, die dus met overmacht de pole-position pakte. De Limburger was maar liefst 0.581 seconde sneller dan de concurrentie, wat het grootste verschil is in een kwalificatie op Suzuka sinds Michael Schumacher in 2004, toen de Ferrari-coureur broer Ralf in de Williams 0.490 seconde achter zich liet. Voor Verstappen is het de negende pole-position van het seizoen en de 29ste uit zijn carrière.

De Formule 1-race in Japan begint zondag om 7.00 uur 's ochtends Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen pakt de pole-position op Suzuka

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Japan: