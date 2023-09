F1 Japan live: Volg de derde vrije training

Na een moeizaam weekend in Singapore begon Max Verstappen op de best mogelijke manier aan het raceweekend in Japan. De Nederlander noteerde in zowel de eerste als tweede vrije training de snelste rondetijd om de vrijdag als snelste af te sluiten. In de eerste vrije training had hij op de zachte band nog een marge van zes tienden van een seconde, in de tweede was dat drie tienden. Charles Leclerc was degene die het dichtst in de buurt van de tijd van Verstappen kwam, al zal dat gat ook wel tot wat zorgen bij de concurrentie leiden.

Net als in Singapore was duidelijk dat Ferrari en McLaren zich nog wel eens in de strijd om de zege kunnen mengen. Lando Norris sloot de vrijdag af op de derde plaats, maar gaf wel al bijna een halve seconde toe op Verstappen. Achter hem waren het Carlos Sainz, George Russell en Fernando Alonso die de top-zes vormden, met Alexander Albon als lichte verrassing nog dicht achter de Spanjaard op de zevende plaats.

Na die kwalificatieruns ging de focus uit naar de long runs. Dankzij een grotendeels probleemloos verlopen training konden de coureurs een groot deel van die runs afwerken, totdat Pierre Gasly met twee minuten te gaan voor de enige rode vlag van de dag tekende. In die long runs zag Verstappen er goed en constant uit, al reed hij opvallend genoeg wel op de prototypeband van Pirelli. Deze nieuwe versie van de C2-band voor 2024 komt zaterdag niet meer in beeld: deze waren alleen vrijdag beschikbaar om te testen. Op dezelfde mediumband, maar dan de huidige versie, was teamgenoot Sergio Perez een stuk wisselvalliger, al begon hij zijn stint met een tempo dat vergelijkbaar was met dat van Verstappen. De Mexicaan eindigde op P9.

In de derde vrije training krijgen de teams en coureurs nog één kans om de juiste afstelling te vinden voor de kwalificatie en de race. Om 04.30 uur Nederlandse tijd - het is dan 11.30 uur in Japan - gaat de derde vrije training van start. In het onderstaande liveblog houden we je met live-updates van onze journalisten ter plaatse en video's op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.