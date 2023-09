Max Verstappen ook bovenaan in afsluitende F1-training in Japan

Na een moeizaam weekend voor Red Bull in Singapore leek het op vrijdag weer business as usual bij het team uit Milton Keynes. Max Verstappen reed in beide oefensessies de snelste tijd en had bovendien tot twee keer toe een vrij comfortabele marge op de coureur die de tweede tijd noteerde - in de eerste training Carlos Sainz en in de tweede training Charles Leclerc. “Vanaf de eerste ronde was de auto weer fijn om in te rijden”, bevestigde de leider in het wereldkampioenschap aan het einde van de dag. Achter Verstappen waren de verschillen klein. Zowel in de eerste als tweede oefensessie eiste Ferrari P2 op, maar McLaren was niet ver weg.

Nadat de zaterdag was begonnen met het nieuws dat Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo in 2024 het rijderspaar vormen van AlphaTauri - Liam Lawson gaat verder als Red Bull-reserve - ging om 4.30 uur Nederlandse tijd de afsluitende training van start op het circuit van Suzuka. De sessie kende een rustig begin, wat te maken had met dat het circuit door een nachtelijke regenbui een reset had gekregen, gekoppeld aan de verwachting dat de baan richting het einde van de training op haar best zou zijn. Pas na vijf minuten rolden de eerste coureurs de baan op.

Het waren de Ferrari-coureurs die als eersten op pad gingen. Sainz voltooide de eerste vliegende ronde van de dag in een tijd van 1.32.001, waar Leclerc nipt onder ging met 1.31.963. Hierna werd het al snel drukker op de door Hans Hugenholtz ontworpen omloop, waar het iets steviger waaide dan op vrijdag. Oscar Piastri zette zijn McLaren bovenaan met 1.31.891, waar Lando Norris vervolgens ruim onder dook door 1.31.174 te rijden. Na achttien minuten verscheen ook Verstappen op de baan. De Nederlander liet zich meteen gelden door zijn Red Bull rond te sturen in 1.30.960.

Met temperaturen tegen de dertig graden is het dit weekend warmer op Suzuka dan voorgaande jaren, hetgeen een hogere bandenslijtage oplevert dan men gewend is op deze baan. “De soft heeft letterlijk maar één goede ronde in zich”, licht Williams-teambaas James Vowles toe. “Je kan er nog een tweede tijd op rijden, maar het gripvoordeel is dan al een heel stuk kleiner. Voor de coureurs is het net alsof de band uit elkaar valt naarmate de ronde vordert.”

Nadat het even wat rustiger was op de baan - alleen de Ferrari’s gingen op een gegeven moment nog rond - werd het twintig minuten voor het einde weer drukker op het circuit, waar de omstandigheden steeds dichter bij die in de kwalificatie kwamen. Piastri keerde op een nieuwe set zachte banden terug op P1 met 1.30.555, alvorens Norris weer harder ging dan zijn teammaat, al scheelde het ditmaal slechts 0.048 seconde. De Brit zette de woorden van Vowles daarna kracht bij door tijdens zijn tweede push lap ruim een seconde langzamer te gaan.

Tien minuten voor het uithangen van de vlag kwam Verstappen het circuit op voor zijn kwalificatiesimulatie. De tweevoudig wereldkampioen had niet de snelste eerste sector - hij leek daar de banden te sparen voor de rest van de ronde - maar ging wel paars in het tweede en derde deel. Hij kwam over de streep in 1.30.267, waarmee hij bijna een kwart seconde sneller was dan Norris. Perez reed met de tweede Red Bull 1.31.004, die hem achter de twee McLarens op P4 deed belanden. Charles Leclerc en Carlos Sainz besloten de voorbereidingen op de vijfde en zesde plek in de tijdenlijst. Zij moesten respectievelijk bijna acht en negen tienden toegeven op Verstappen.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell volgden met de zevende en achtste tijd. Laatstgenoemde was ruim een seconde van de snelste tijd verwijderd en miste het einde van de training - en daarmee de proefstarts - omdat er schade was aan de right rear wing shield. "Dit moet gerepareerd worden en dat is een tijdrovende klus", aldus een woordvoerder van Mercedes, om toe te voegen dat de klus wel voor de kwalificatie geklaard zal zijn. Fernando Alonso was een fractie langzamer dan Russell en daarmee goed voor de negende tijd, Zhou Guanyu hield Alfa Romeo-collega Valtteri Bottas nipt achter zich voor de laatste plek in de top-tien.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan begint om 8.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Leclerc en Sainz worstelen tijdens de derde training in Japan

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Japan: