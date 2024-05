F1 Imola live: Volg de kwalificatie

Wie pakt vanmiddag vanaf 16.00 uur de poleposition voor de Grand Prix van Emilia-Romagna? Het antwoord op die vraag moeten we je nog even schuldig blijven, maar dat het spannend gaat worden is een zekerheid.

Ten eerste omdat in de vrije trainingen bleek dat de teams ongelooflijk dicht bij elkaar zitten. Red Bull had vrijdag een off-day en kon in VT3 – door de late crash van Sergio Pérez – niet zijn ware potentie tonen. McLaren kon dat wel en het resulteerde in een klinkende 1-2 voor Oscar Piastri en Lando Norris. Ook de beide Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz mogen hoop koesteren. Beiden kwamen aan het einde van VT3 niet tot een snelle ronde (ook vanwege die crash van Pérez), maar de Scuderia ziet er al het hele weekend goed uit met updates die lijken te werken.

Een tweede aspect is het circuit zelf. Het is notoir lastig om op Imola in te halen en dus is een goede startplaats vooraan de grid van levensbelang. Ter illustratie: Van de dertig keer dat de Formule 1 op Imola reed, werd er negentien keer gewonnen door een coureur die op de eerste startrij stond. Kwalificeren is dus belangrijk en dat kan vooral in Q1 met twintig auto's op de baan chaos opleveren.

Mocht Verstappen overigens pole pakken dan komt hij op gelijke hoogte met het record van Ayrton Senna. De dertig jaar geleden op Imola omgekomen Braziliaan kwalificeerde in 1988 en 1989 acht keer op rij op pole. Verstappen staat sinds Abu Dhabi vorig jaar op zeven poles op rij. Mocht Charles Leclerc pole pakken dan schaart de Monegask zich naast Niki Lauda en Nelson Piquet met elk 24 polepositions.

De meeste aandacht gaat straks natuurlijk uit naar de teams vooraan: Red Bull, Ferrari en McLaren lijken de snelste auto's te hebben, terwijl Mercedes er in racetrim goed bij zat. Speciale aandacht mag er ook zijn voor RB F1. Dat team heeft zich losgeweekt van de rest van het achterveld en was – ondanks het ontbreken van updates – redelijk snel in Imola. Kan het kleine team uit Faenza (op een steenworp afstand van Imola) voor een verrassing zorgen?

De kwalificatie voor de vierde Grand Prix van Emilia-Romagna begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Net als vrijdag en vanochtend is het heerlijk weer in Imola. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie en de laatste ontwikkelingen.