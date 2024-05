Max Verstappen verslaat McLaren en pakt pole na moeizame F1-trainingen Imola

Na drie onderhoudende trainingen mochten de coureurs in Imola aan de bak voor de bijzonder belangrijke kwalificatie. Inhalen is op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari geen sinecure, waardoor de startposities doorgaans goud waard zijn. Het blijkt ook uit de statistiek dat er negentien keer vanaf de eerste startrij is gewonnen bij de dertig bezoekjes van de Formule 1 aan Imola. De snelheid over één ronde is van groot belang en daardoor was het nog interessanter dat Sergio Pérez met een crash aan het eind van de derde training de kwalificatiesimulaties om zeep hielp. McLaren kon nog wel met beide auto's een vliegende ronde afwerken en dus de kopposities pakken, maar dat gold niet voor de concurrentie. Ferrari mocht daarbij vertrouwen putten uit de soepele vrije trainingen met alle updates, maar Red Bull Racing vormde het grootste vraagteken bij het ingaan van de kwalificatie.

Q1: Alonso meteen klaar, Hülkenberg verrast met prachtige ronde

Aan het begin van het eerste segment, dat overigens onder prima weersomstandigheden is verreden, kwamen verschillende coureurs op mediums voor de dag. George Russell bleek daar een voorbeeld van, al dook hij na een opwarmrondje meteen weer naar binnen. Ook Ferrari koos voor mediums en zette wel door voor een snelle ronde. Charles Leclerc liet de klok stoppen op 1.16.463, al was het daarna wachten op de mannen die 'gewoon' met softs aan de kwalificatie waren begonnen. Lando Norris dook op rode sloffen ruim twee tienden onder de tijd van Leclerc, maar kende net als Alexander Albon een moment in de tweede Rivazza-bocht. Het opende de deur voor Max Verstappen om P1 over te nemen, al was die eer niet veel later aan Oscar Piastri met 1.15.940 en nadien weer aan de marginaal snellere Norris.

Voorafgaand aan de tweede runs ging de blik op de gevarenzone, waar met Fernando Alonso een grote naam in te vinden was. Aston Martin had de auto van de tweevoudig wereldkampioen weer opgelapt na zijn crash in de derde training, maar Alonso was bij zijn eerste aanzet meteen weer in de grindbak te vinden. Ditmaal wist hij de AMR24 uit de muur te houden, maar dat bleek niet genoeg om Q1 te overleven. Alonso moest terug naar de pits en lijdzaam toezien hoe zijn naam steeds verder wegzakte tot P20 op de tijdenlijst. De Spanjaard start zondag echter niet als laatste, maar als negentiende op de grid, doordat Logan Sargeant zijn rondetijd kwijtraakte na het overschrijden van de track limits. Samen met Alonso en Sargeant sneuvelden ook Kevin Magnussen (die in de weg werd gereden door Piastri), Zhou Guanyu en Valtteri Bottas in Q1.

Aan de andere kant van het spectrum tekende Verstappen in de slotminuten voor de snelste tijd van Q1, net voor Leclerc en de allergrootste verrassing van Q1: Nico Hülkenberg. De Haas-coureur uit Emmerik heeft zich dit jaar al vaker ontpopt tot een kwalificatiebeest en zette die status extra kracht bij door zowaar even P1 te pakken en als derde door te gaan. Yuki Tsunoda legde nog voor beide McLarens beslag op P4, terwijl ook Alpine iets te vieren had door met beide auto's Q1 te overleven.

Q2: Pérez sneuvelt in Q2, sensationele Tsunoda imponeert

Aan het begin van Q2 waren de Mercedessen er als de kippen bij om naar buiten te gaan, waarbij Lewis Hamilton zich zelfs afvroeg: "Waar blijft de rest eigenlijk?" De zevenvoudig wereldkampioen zorgde met 1.16.197 voor een eerste richttijd op gebruikte softs, al zou Verstappen op nieuwe banden acht tienden sneller rondgaan. Zijn 1.15.386 was tot dan toe de snelste tijd van het weekend, maar die zou meteen worden verbeterd door Leclerc en op P2 ook door de ongekend rappe Tsunoda in zijn RB. De Japanner verrast het hele weekend al vriend en vijand en toonde zich na de sensationele ronde zelf ook verbaasd. Hij wist dat er niet meer in het vat zou zitten en liet de laatste run schieten om een setje softs te sparen.

In de slotminuten bevond onder meer Russell zich in de gevarenzone, al wist hij het vege lijf te redden met zijn Mercedes. Het gold ook voor de meeste mensen om hem heen en dat bracht Sergio Pérez pardoes aan de verkeerde kant van de streep. De Mexicaan kreeg in extremis nog één rondje om Q3 te halen, maar beet zijn tanden met een achterstand van 0.015 seconde stuk op Daniel Ricciardo. De tweede Red Bull-coureur sneuvelde zodoende samen met Esteban Ocon, Lance Stroll, Albon en Pierre Gasly. Waar Pérez kon uitstappen, scherpte Verstappen anderzijds juist de toptijd aan. Het eerste Q2-rondje van Tsunoda bleek aan het eind van de rit nog altijd genoeg voor een derde stek, waarbij moet opgemerkt dat ook Hülkenberg weer een keurig woordje meesprak door als zevende door te gaan naar Q3.

Q3: Verstappen levert op beslissende moment, McLaren sterk

In dat beslissende gedeelte kwam Verstappen bijzonder goed uit de startblokken. De Limburger vloog door de eerste sector van het Autodromo Enzo e Dino Ferrari heen en zou de klok aan het eind van de ronde laten stoppen op 1.14.869. Norris kwam met twee paarse sectoren behoorlijk in de buurt, maar moest met 0.073 seconde achterstand toch nipt genoegen nemen met P2. De tifosi keken vervolgens reikhalzend uit naar wat beide Ferrari's zouden kunnen, maar de rode bolides moesten na de eerste runs genoegen nemen met de posities drie en vijf, met Piastri nog tussenbeide. Tsunoda stuurde zijn RB achter Russell naar een voorlopig zevende tijd, al had iedereen logischerwijs nog een laatste run tegoed.

Ferrari trapte die afsluitende runs af, maar kwam wederom tekort. De Scuderia bleef steken op de posities vier en vijf, waarbij Leclerc zich de snelste man van de Italiaanse brigade toonde. Verstappen was nadien aan de beurt en verbeterde zijn eigen toptijd ondanks een momentje bij het uitkomen van de laatste bocht. De wereldkampioen legde de lat op 1.14.746 en zag de McLarens daar vervolgens net niet aankomen. De verschillen waren echter weer minimaal met Piastri op 0.074 seconde en Norris met 0.091 seconde ook nog altijd binnen een tiende. "Poeh, ik ben erg blij met deze na de lastige start. We hebben het geweldig omgedraaid", liet Verstappen tijdens zijn uitloopronde weten. Achter de McLarens en Ferrari's mag Russell zondag als zesde oplijnen, voor de ijzersterke Tsunoda op P7, Hamilton, Ricciardo en Hülkenberg.

De Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag: Formule 1-kwalificatie Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola