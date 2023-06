F1 Canada live: Volg de race

Niet alleen tijdens de kwalificatie is er het nodige gebeurd, ook na afloop zijn er nog enkele zaken onderzocht. Hierdoor ziet de startgrid er een stuk anders uit dan zaterdag na afloop nog het geval leek. Wat niet veranderd is, is dat Max Verstappen van pole-position begint. De Red Bull-coureur ging in Q3 als eerste de baan op en reed een prima ronde, maar pas met zijn tweede ronde sloeg hij een groter gat naar Fernando Alonso. Nico Hülkenberg wurmde zijn Haas VF-23 nog tussen de twee coureurs en was de grote verrassing van de dag. De rode vlag voor de gecrashte Oscar Piastri - zijn eerste crash van het seizoen - en de toenemende regen zorgde ervoor dat in het vervolg van Q3 geen verbeteringen te vinden waren.

Toch ziet Verstappen vandaag niet de wit-rode Haas van Hülkenberg naast zich starten, maar de groene Aston Martin van Alonso. Hülkenberg heeft namelijk een gridstraf van drie plaatsen gekregen omdat hij tijdens de rode vlag boven de deltatijd zat. Normaliter staat daar een gridstraf van tien plaatsen op, maar er waren verzachtende omstandigheden waardoor de Duitser naar plek 5 is verwezen. Daardoor schuiven Alonso, Lewis Hamilton en George Russell een plek op.

De stewards hadden hun handen vol aan onderzoeken na de kwalificatie. Carlos Sainz, Yuki Tsunoda en Lance Stroll moesten zich ook melden. Zij zouden in de kwalificatie andere coureurs in de weg hebben gezeten. Alle drie de coureurs kregen een gridstraf van drie plaatsen. Sainz bereikte Q3, maar noteerde slechts de achtste tijd. Met zijn gridstraf schuiven Oscar Piastri, Alexander Albon en teamgenoot Charles Leclerc een plek door. Thuisheld Stroll zou van de dertiende plek beginnen, maar moet nu op de startgrid Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Pierre Gasly voor zich dulden. Tsunoda liep op het nippertje een plek in Q3 mis en werd zestiende, maar zal nu dus van de negentiende plek moeten komen. Teamgenoot Nyck de Vries staat direct voor hem op de zeventiende plek.

In tegenstelling tot zaterdag lijkt het de hele race droog te blijven in Montreal, waardoor de strategische teams genoeg stof tot nadenken hebben om tot de beste strategie te komen. Bandenleverancier Pirelli verwacht dat de C3 en C4, de hardste van de drie meegenomen compounds, de populaire keuze zullen zijn vandaag, maar zijn er coureurs die de gok wagen op de zachte band? Daarnaast zijn veel ogen gericht op polesitter Verstappen. Niet alleen kan hij hier opnieuw voor een 'grand slam' - pole-position, zege en snelste raceronde - gaan, ook kan hij hier Red Bull haar honderdste F1-zege bezorgen. Het zou voor hem ook een bijzondere zege zijn: hij komt dan namelijk op gelijke hoogte met F1-legende Ayrton Senna, die ook 41 zeges pakte. Kortom, genoeg elementen voor een interessante race.

