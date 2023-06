Max Verstappen evenaart Ayrton Senna met 41ste zege in Formule 1

Na een bijzonder natte zaterdag kregen de coureurs op zondag te maken met droge omstandigheden. En niet alleen dat. Een uur voor de start van de race liet zowaar de zon zich zien boven het Circuit Gilles Villeneuve, waardoor de temperatuur naar een comfortabele 19 graden opklom.

Max Verstappen begon in Canada voor de vijfde keer in 2023 een Grand Prix van pole-position. De Nederlander bleef bij de start zonder veel problemen aan de leiding, terwijl Fernando Alonso, die tweede stond op de grid, werd ingehaald door Lewis Hamilton. De Spanjaard kreeg ook George Russell naast zich, maar kon de andere Mercedes bij de derde bocht achter zich laten.

Carlos Sainz en Sergio Perez begonnen als elfde en twaalfde aan de race in Montreal. De Mexicaan passeerde de Spanjaard in de eerste ronde, maar zag de Ferrari bij de laatste chicane weer voorbij komen. Dit gebeurde vlak voor de neus van Kevin Magnussen, die de achterkant van de Red Bull bij het aanremmen plots rap dichterbij zag komen en naar links stuurde om een botsing te voorkomen. De Deen kwam op de grasstrook en maakte contact met de muur, maar kon zijn weg vervolgen.

In de vierde ronde had ook Alonso een moment met de muur. De Spanjaard raakte het beton bij het uitkomen van de vierde bocht, maar kon zonder schade en positieverlies verder. Drie ronden later was er een Virtual Safety Car voor Logan Sargeant, die zijn wagen met een technisch probleem aan de kant moest zetten. De Amerikaan was zodoende de eerste uitvaller in Montreal.

De race was twaalf ronden onderweg toen George Russell vrij stevig de muur raakte bij het uitkomen van de chicane. Het incident was reden voor een safety car, omdat er de nodige brokstukken op de baan waren beland. Russell wist de Mercedes ondanks de opgelopen schade naar de pits te brengen, waar een nieuwe vleugel en nieuwe banden op de W14 werden gezet, alvorens hij terug naar buiten werd gezonden.

De safety car werd door een groot aantal rijders, waaronder de top-drie, aangegrepen voor een pitstop. Ferrari hield opvallend genoeg zowel Charles Leclerc als Sainz op de baan. Zij kwamen zo vierde en vijfde te liggen, maar moesten hierdoor later wel onder race conditions hun pitstops maken. Bij de herstart bleven de posities vooraan ongewijzigd. Alonso zou enkele ronden later echter Hamilton verschalken voor de tweede plaats in de race.

De race was op de helft toen de camera’s zich op Nyck de Vries en Kevin Magnussen richtten. De Nederlander opende bij de eerste bocht de aanval op de Deen voor de twaalfde positie. De Haas-rijder liet zich echter niet zomaar aan de kant zetten, waardoor de twee zij aan zij op de derde bocht afstormden. Daar aangekomen verremde De Vries zich, waardoor Magnussen, die aan de buitenkant zat, geen andere keuze had dan om met hem mee te gaan de uitloopstrook op. Beide coureurs konden verder met hun race nadat ze een stukje achteruit waren gereden, maar belandden door het akkefietje aan de achterkant van het veld.

Na 41 ronden ging Alonso vanaf de tweede plek naar binnen voor zijn tweede bandenwissel. Hij behield daarbij zijn positie. Dit gaf Verstappen de kans om een ronde later eveneens zonder positieverlies een pitstop te maken. De Limburger reed vervolgens zonder veel problemen - hij ging nog wel een keer hard over de kerbstones, waarbij hij naar eigen zeggen bijna knockout raakte - naar zijn 41ste overwinning in de Formule 1. Daarmee staat hij nu op gelijke hoogte met Ayrton Senna. Voor Red Bull Racing is zege in Canada de honderdste in de koningsklasse. Alonso liet tijdens zijn laatste stint weten geen trek te hebben in lift and coast omdat hij voor de overwinning wilde gaan, maar kwam nooit meer in de buurt van Verstappen en bleek bovendien een probleem met de achterremmen te hebben. Hamilton maakte het podium in Montreal compleet.

Leclerc en Sainz kwamen als vierde en vijfde aan de finish in Canada, na als tiende en elfde aan de race te zijn begonnen. Perez klom van de twaalfde startplek op naar de zesde plaats aan de finish. Alexander Albon werd knap zevende voor Williams, dat in Canada met veel updates op de auto reed, en Esteban Ocon eindigde als achtste.

Zes ronden voor het einde ging Lando Norris, die een tijdstraf van vijf seconden aan de broek had voor onsportief gedrag - hij had onnodig langzaam gereden tijdens de safety car om een dubbele pitstop mogelijk te maken voor McLaren - voorbij aan Valtteri Bottas voor de negende plek. Norris zou daarna nog aanpikken bij Albon en Ocon. De Brit maakte melding van een losse achtervleugel bij de Fransman en deed verwoede pogingen om de Alpine voorbij te gaan, maar kwam na een ultieme actie bij de laatste chicane als negende over de finish, wat door de tijdstraf de dertiende plek werd. Lance Stroll schoof hierdoor op naar de negende plaats en Bottas pakte het laatste punt. De Vries werd na zijn moment met Magnussen achttiende en laatste. Russell lag na zijn crash nog achtste, maar moest later in de wedstrijd alsnog opgeven vanwege schade.

Het Formule 1-seizoen 2023 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Oostenrijk.

