F1 Canada live: Volg de eerste vrije training

De Grand Prix van Spanje werd een prooi voor Max Verstappen. De Nederlander domineerde het hele weekend en was op racedag ongenaakbaar. Met maar liefst 24 seconden voorsprong op de nummer twee Lewis Hamilton kwam de regerend wereldkampioen na 66 ronden als eerste over de streep. Dit betekent dat het gat in het kampioenschap richting teamgenoot Sergio Perez, die als vierde werd geklasseerd in Barcelona, is opgelopen naar 53 punten. Mercedes kon voor het eerst de updates op de W14 écht aan de tand voelen en met succes. George Russell maakte er een dubbel podium van in Spanje. Ferrari viel helemaal weg en kon door een slechte kwalificatie en racepace niet rekenen op Charles Leclerc. Zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz begon keurig als tweede, maar viel terug naar P5.

In Canada begint echter iedereen weer op nul. Hoewel Verstappen wel als torenhoge favoriet aan het nieuwe raceweekend begint, is zijn Mexicaanse ploegmaat hongerig naar een zege. Voor Aston Martin is het ook een weekend om terug te slaan, nadat het een kleine veertien dagen geleden niet liep. Kan het Britse raceteam Ferrari en Mercedes weer voorbij steken en is zelfs misschien nog mogelijk om het Red Bull lastig te maken? Hoeveel vertrouwen heeft Mercedes gehaald uit het resultaat in Spanje en is Leclerc zijn slechte weekend weer te boven? Dat zijn de vragen die dit weekend beantwoord worden.

Nyck de Vries werd na de Grand Prix van Miami gesommeerd echt beter te gaan presteren. Dat is naar eigen zeggen in Monaco en Spanje ook gebeurd. De Nederlander kreeg van Red Bull-adviseur Helmut Marko complimenten voor zijn optreden. Het is voor hem wel zijn eerste keer in Montreal. Zijn eerste oefensessie wordt dus des te belangrijker. Kan hij Yuki Tsunoda voorblijven? En hoe gaat de pikorde zijn in de middenmoot? Lukt het AlphaTauri om weer een stap te maken? En de belangrijkste vraag: blijft het droog in de openingssessie van het Canadese Grand Prix-weekend?

De eerste vrije training wordt om 19.30 uur Nederlandse tijd afgetrapt. Wil jij niets missen van alle actie en door middel van tekst en video's op de hoogte gehouden worden? Dan ben je bij Motorsport.com aan het goede adres. Wij verslaan live alle gebeurtenissen in Canada.