De eerste training op het Circuit Gilles Villeneuve telde slechts vijf minuten baanactie door een rode vlag voor technisch malheur bij Pierre Gasly, gevolgd door problemen met de beveiligingscamera’s rond de baan.

Max Verstappen trok om 19.30 uur Nederlandse tijd als eerste de baan op om data te verzamelen en vond een groot aantal andere wagens in zijn kielzog. De actie moest echter snel worden gestaakt vanwege een probleem bij de auto van Gasly. De Alpine-coureur liet na drie minuten over de boordradio weten dat er iets mankeerde aan zijn aandrijfas, waarop hij de auto voor de achtste bocht aan de kant parkeerde. De Fransman probeerde zijn A523 met hulp van de pitmuur weer op gang te krijgen, maar zonder succes. De rode vlag kwam tevoorschijn waarna de marshals de auto naar een gat in de muur duwden. Daar werd Gasly nog een kans gegeven om zijn auto weer aan de praat te krijgen. Maar nog altijd kwam er geen beweging in de Alpine, waarna hij door de marshals naar achteren werd geduwd.

Mercedes was in de veronderstelling dat de training snel zou worden hervat, want Lewis Hamilton en George Russell werden al gauw naar het einde van de pitstraat gestuurd. Er was echter nog geen tijd bekendgemaakt voor wanneer het circuit weer zou worden vrijgegeven. Nadat er na enkele minuten nog altijd geen zicht was op een herstart van de sessie - en de bandentemperatuur bij de Mercedes-coureurs intussen was gedaald - werden beide wagens onverrichter zake door de monteurs weer teruggeduwd naar hun garages.

Een woordvoerder van Mercedes deelde mee dat er een probleem was in race control dat ervoor zorgde dat de baan niet kon worden vrijgegeven, ondanks dat de auto van Gasly al aan de kant was. De FIA kwam vervolgens met de boodschap dat de herstart van de training was vertraagd door een probleem met de beveiligingscamera’s die rond het circuit staan opgesteld en door de racedirectie worden gebruikt om de situatie op de baan te monitoren. De organisatie van de race moest dit probleem eerst verhelpen voor er weer veilig gereden kon worden.

Zo kon het gebeuren dat diep in de eerste training maar twaalf coureurs een tijd achter hun naam hadden staan. Vijf andere rijders waren wel op de baan geweest maar hadden nog geen getimede ronde gereden. Drie coureurs waren helemaal nog niet op de baan geweest: Esteban Ocon, Lewis Hamilton en George Russell.

Intussen was er een mededeling van de FIA dat de vertraging langer duurde omdat de camera’s nog niet goed waren gesynchroniseerd. “Dit is een lokaal systeem. Ze blijven proberen om het probleem te verhelpen.” De klok voor de eerste vrije training bleef ondertussen gewoon doorlopen. “De sessie wordt niet verlengd. We kijken naar de mogelijkheid om de tweede training te verlengen.” Met nog negen minuten te gaan maakte de racedirectie wereldkundig dat er - helaas voor de vele fans die vrijdag op het Circuit Gilles Villeneuve aanwezig zijn - definitief niet meer gereden zou worden in de eerste training.

Doordat er veel baantijd verloren is gegaan, is besloten om de tweede training met een half uur te verlengen. Deze begint nu dertig minuten eerder dan oorspronkelijk gepland: om 22.30 uur Nederlandse tijd.

Video: Mercedes-coureurs wachten vergeefs aan het einde van de pitstraat

