Rapportcijfers GP van Canada 2023

Banden: M (12 Ronden) H (30 Ronden) M (28 Ronden)

Max Verstappen was weer ongenaakbaar in Canada. De Nederlander sprintte er bij de start meteen vandoor en moest datzelfde nog eens doen na de enige safety car. Maakte het nog even spannend voor zichzelf door te hard over de kerbs te gaan in de achtste bocht, maar bleef uit de muur. Klaagde geregeld over een gebrek aan grip op de harde band, maar kreeg het rubber uiteindelijk aan het werk. Een vogel moest het met zijn leven bekopen, nadat die geraakt werd door de RB19 van de Nederlander. Resten van het dier zaten klem in het remkanaal, maar dat weerhield Verstappen er niet van om met de zege aan de haal te gaan.

Motorsport.com rapportcijfer 9 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 9.14 (308 inzendingen)