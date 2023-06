Fernando Alonso is nog steeds hard op zoek naar die felbegeerde 33e Grand Prix-overwinning. Aston Martin verraste in Bahrein vriend en vijand met de snelheid die men in de winter had gevonden. Zeven races verder en de Spanjaard staat op een sublieme derde plaats in het kampioenschap. Hoewel de 41-jarige veteraan een van de constantste coureurs op de grid was, lieten hij en zijn team in Barcelona toch een steekje vallen. De Spanjaard eindigde op een teleurstellende zevende plaats, en stond voor de tweede keer dit seizoen niet op het podium.

Ondanks de opmars van directe concurrent Mercedes lijkt Alonso zijn hoofd koel te houden. De Aston Martin-coureur verwacht dit weekend beter voor de dag te komen. “Wetende dat Barcelona een eenmalige tegenvaller was, heb ik goede hoop dat we in Canada weer competitief kunnen zijn.”

Aston Martin neemt een aantal nieuwe onderdelen mee naar het semi-stratencircuit in Montreal. “Het belooft een goed weekend te worden” vervolgt Alonso. Maar je weet het nooit totdat je de baan op gaat. In Barcelona hadden we ook bepaalde verwachtingen, maar die konden we tijdens de race niet waarmaken.” Gevraagd naar de verwachtingen van de upgrades, antwoordt de 32-voudig racewinnaar: “We proberen kleine stapjes te zetten. Onze auto is een geheel nieuw project voor ons, een nieuwe filosofie en concept van hoe de auto werkt. We hebben iedere race nieuwe dingen geleerd, en ik denk dat dit een [verdere] optimalisatie van het pakket is.”

Hoge verwachtingen thuisrace Stroll

Aston Martin’s CEO Lawrance Stroll verwacht veel van de Canadese Grand Prix. Voor zijn zoon Lance en hemzelf is het de jaarlijkse thuisrace en Alonso heeft bakken aan ervaring op het circuit, waaronder een overwinning in 2006 en een knappe P2 in de natte kwalificatie vorig jaar. Stroll senior mikt dan ook op een dubbele podiumfinish in Montreal. “Je weet het van tevoren nooit, maar het is zeker een hoge verwachting”, lacht Alonso. “Hij heeft altijd grote ambities, dus we zullen ons best doen om hem blij te maken voor zijn thuisrace”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.