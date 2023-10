F1 Austin live: Volg de sprint shootout

Waar de vrijdag in het teken stond van de vrije training en kwalificatie voor de race van zondag, staat de zaterdag in Austin enkel in het teken van de sprintrace. De coureurs zullen dan 19 ronden over het 5,513 kilometer lange Circuit of the Americas rijden, maar voordat dat gebeurt zullen ze zich eerst weer moeten bewijzen in de sprint shootout. De Formule 1 volgt dan hetzelfde format als de normale kwalificatie, al zijn de sessies zelf een stuk ingekort. Zo duurt SQ1 slechts twaalf minuten, SQ2 tien minuten en krijgen de coureurs in SQ3 slechts acht minuten de tijd om te strijden om de sprintpole.

Wat deze sprint shootout ook interessanter maakt, is het feit dat de banden voor alle sessies zijn voorgeschreven. In SQ1 en SQ2 moeten de coureurs op een nieuwe set van de mediums rijden terwijl in SQ3 enkel op zachte banden gereden mag worden. Zodoende zou deze sessie in zijn geheel, inclusief de korte pauzes tussen de sessie en zonder onderbrekingen door rode vlaggen, na 44 minuten klaar moeten zijn.

Als de kwalificatie van vrijdag een voorproefje is geweest voor de sprint shootout, dan belooft dat een spektakelstuk te worden. Net als in Qatar eisten track limits een hoofdrol op, maar nu de coureurs nog minder tijd hebben voor een snelle ronde zullen zij alles op alles moeten zetten om binnen de lijnen te kleuren. Max Verstappen had heel even met een minimale marge van vijf duizendsten van een seconde de pole-position in handen, maar hij viel terug tot de zesde plaats vanwege track limits in bocht 19.

Daardoor ging die pole-position naar Charles Leclerc, die een sterke indruk maakte en zichzelf beloonde met zijn 21ste Formule 1-pole. Hij was Lando Norris en Lewis Hamilton met slechts een tiende te snel af. Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz gaf twee tienden toe en eindigde zo op de vierde plaats. Voor hen was het dus een prima kwalificatie, maar dat gold niet voor Aston Martin. Zij zullen hopen in de sprint shootout beter te presteren, aangezien Fernando Alonso en Lance Stroll allebei in Q1 strandden. Dat gold ook voor de Williams-coureurs en Nico Hülkenberg.

De sprint shootout begint om 19.30 uur Nederlandse tijd. Het is dan 12.30 uur in Austin. In het onderstaande liveblog houden we je met live-updates van onze journalisten ter plaatse en video's op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.