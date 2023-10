Verstappen nipt sneller dan Leclerc en Hamilton in sprint shootout Austin

Het Formule 1-circuit bij Austin is dit jaar voor het eerst het decor van een sprintrace en dus begon de zaterdag met de sprint shootout om de startopstelling te bepalen voor de korte wedstrijd die om 0:00 uur Nederlandse tijd begint. Voor Max Verstappen was de sprint shootout een kans om revanche te nemen voor zijn teleurstellende kwalificatie op de Texaanse omloop. De drievoudig wereldkampioen noteerde op vrijdag de snelste tijd, maar zag zijn ronde geschrapt worden wegens track limits. Hierdoor staat de Nederlander zondag slechts zesde op de grid voor de Grand Prix. Charles Leclerc ging er op COTA met de pole-position vandoor door een tiende sneller te gaan dan Lando Norris en Lewis Hamilton, die als tweede en derde eindigden in de kwalificatie.

SQ1

Aangezien de omstandigheden op zaterdag niet gek veel anders waren dan op vrijdag - het was met 31 graden alleen vier graden koeler - was er een goede kans dat in de sprint shootout dezelfde namen zouden komen bovendrijven als een dag eerder in de kwalificatie. In het eerste deel van de sprint shootout begon Verstappen in elk geval met een 1.35.997, waarmee hij de sessie bovenaan eindigde. Leclerc reed de tweede tijd en hoefde slechts twee duizendsten toe te geven op de 49-voudig Grand Prix-winnaar. Alexander Albon liet zich goed zien in de Williams door de derde tijd op de klokken te brengen, maar werd op de hielen gezeten door Carlos Sainz en George Russell, terwijl Sergio Perez, Fernando Alonso, Esteban Ocon en Lewis Hamilton ook niet ver weg waren.

Daniel Ricciardo, die dit weekend weer terug is bij AlphaTauri, was met de vijftiende tijd net snel genoeg om door te gaan naar het tweede deel van de shootout. Het Haas F1 Team, dat de nodige updates heeft meegenomen naar de thuisrace, kon voor eigen publiek niet stunten: Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen bleven steken op de zestiende en zeventiende tijd en waren dus vroeg klaar. Ook Valtteri Bottas en Yuki Tsunoda, die te laat bij de streep was voor een tweede push lap én een akkefietje had met Lewis Hamilton waarbij de Brit tegen zijn achterkant reed, gingen niet door, en thuisrijder Logan Sargeant was eveneens KO na weer de langzaamste tijd te hebben gereden.

SQ2

Aan het begin van de tweede sessie ging Verstappen door waar hij gebleven was. Hij rondde het circuit in een tijd van 1.35.181, waar de concurrentie daarna niet aan zou komen. Leclerc en Sainz gingen respectievelijk twee en drie tienden langzamer en sloten aan op de tweede en derde plek.

Tijdens zijn tweede vliegende ronde had Verstappen echter nog een hachelijk moment. Bij het uitkomen van de negende bocht ging hij te ver op de kerbstones, waardoor hij de controle over zijn Red Bull verloor en een volledige draai maakte. Met modder op de banden keerde hij terug naar de pits. Zijn snelste tijd bleef echter staan en Leclerc en Sainz tweede en derde bleven in de tijdenlijst. Norris volgde op vier tienden met de vierde tijd, terwijl Perez een halve seconde toegaf op zijn teamgenoot en vijfde was.

Ricciardo greep net naast promotie naar het laatste deel van de shootout. Hij bleek slechts 0.031 seconde langzamer dan Albon, die wel doorging. Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lance Stoll en Zhou Guanyu waren na SQ2 ook uitgeschakeld.

SQ3

Negen van de tien coureurs die door waren naar het laatste deel van de shootout hadden een dag eerder ook acte de présence gegeven in Q3. Het enige verschil met een dag eerder was dat Esteban Ocon er niet bij was en Alexander Albon wel.

Nadat het licht aan het einde van de pits op groen was gezet voor de finale van de shootout bleef het even stil op de baan. Iedereen wachtte tot het laatste moment om één snelle ronde te rijden. Verstappen was als eerste uit de pits en noteerde een 1.34.538. Norris volgde met een 1.34.639, waarmee hij slechts een tiende van de tijd van de Nederlander zat. Leclerc kwam daarna bijzonder dicht bij de pole-position door een 1.34.593 te rijden, waarmee hij slechts 0.055 verwijderd was van de tijd van Verstappen. Hamilton, die altijd goed lijkt te gaan op het circuit bij Austin, kwam vervolgens nog tot een 1.34.607, waarmee hij eveneens binnen een tiende van de drievoudig wereldkampioen eindigde en de shootout als derde besloot.

Door de snelle tijden van Leclerc en Hamilton zakte Norris naar P4. Oscar Piastri en Carlos Sainz starten de sprintrace straks als vijfde en zesde, terwijl Sergio Perez, George Russell, Alexander Albon en Pierre Gasly de top-tien completeren, al lopen er nog de nodige onderzoeken omdat veel rijders zich niet aan de voorgeschreven minimum rondetijd hielden bij hun outlap.

Video: Max Verstappen maakt een pirouette tijdens de sprint shootout in Austin

Uitslag sprint shootout Austin: