McLaren-coureur Blakeley pakt F1 Esports-titel, Nederlander Ronhaar derde

Het F1 Esports-seizoen 2022 kende twaalf wedstrijden, verdeeld over vier verschillende 'events'. Twintig coureurs mochten namens de tien gebruikelijke teams de strijd aangaan in de F1 2022-game, logischerwijs gebaseerd op de nieuwe generatie auto's met het grondeffect. De aanpassing daaraan vergde tijd, onder meer voor Jarno Opmeer, die zich in de voorbije twee jaar tot kampioen kroonde. In 2022 moest de Mercedes-rijder wachten tot Mexico voor zijn eerste zege van het seizoen, waarna hij ook de race over het virtuele Circuit of the Americas nog won.

Opmeer knokte zich daarmee terug in de titelstrijd, maar moet aan het eind van de rit genoegen nemen met P5 in het kampioenschap. Het is twee stekken achter Thomas Ronhaar, die de kleuren van Haas dit jaar met verve heeft verdedigd. Ronhaar was tijdens zijn rookie season in de F1 Esports Pro Series meteen een factor van belang. Sterker nog: de Nederlander speelde tot het laatst een rol in de titelstrijd en won tweemaal, op de Red Bull Ring en de hogesnelheidstempel van Monza.

Aan het eind van de rit komt Ronhaar zestien punten tekort ten opzichte van de uiteindelijke kampioen. Die luistert naar de naam Lucas Blakeley. De 21-jarige Schot trok in het seizoen 2022 viermaal aan het langste eind op weg naar zijn eerste titel. Blakeley zette met zijn zege in Brazilië - tijdens de voorlaatste race van het seizoen - een belangrijke stap richting de titel en maakte het karwei afgelopen vrijdag in Abu Dhabi af. Het is ook voor McLaren Shadow de kroon op het werk. De simraceformatie van het team uit Woking kan namelijk terugkijken op een zeer geslaagd jaar, waarin naast de rijderstitel ook het teamkampioenschap met een grote voorsprong is gewonnen.