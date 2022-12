Het andere team van Williams F1: Meer dan 600 races in 2022

Wie denkt aan Williams, denkt doorgaans meteen aan het iconische Formule 1-team. En dat terwijl een andere tak van het legendarische merk misschien wel het drukste raceteam ter wereld is. Met meer dan 45 coureurs onder de hoede, verdeeld over 18 landen, is het officiële Williams Esports-team in 2022 actief geweest in meer dan 600 races. In totaal werden er 14 titels veroverd, met meer dan 70 overwinningen en 170 podiumplaatsen. De equipe beschikt over zeven fulltime medewerkers, waaronder een operations manager, teammanager, pr-officer en broadcast producer. Kortom: het is een zeer serieuze operatie.

Waar sommige F1-teams nog maar net komen kijken in de esports-arena, door enkel deel te nemen aan het officiële virtuele Formule 1-kampioenschap, is Williams vol overtuiging in het diepe gesprongen. Steven English, Williams Esports-director, vertelt in gesprek met Motorsport.com: “Het was een keuze om zo ver te gaan. Je ziet dat sommige F1-teams nu een esports-formatie hebben, maar zij doen alleen F1 Esports. Dat kampioenschap duurt van september tot december met drie rijders. Wij hebben als doelstelling om altijd in contact te blijven met onze fans, om geloofwaardig te zijn en een blijvende impact te hebben in de sector. Dat kan niet als je drie maanden actief bent en dan weer stilvalt.”

Bruno Senna, Williams Esports (pro) Foto: VCO

Net zo professioneel als een echt raceteam

De tijd en energie die Williams in het esports-team steekt, en de planning die nodig is om niet alleen de evenementen te organiseren en daaraan deel te nemen, maar ook om de rijders te ontwikkelen en bij te staan, komt overeen met de echte wereld. English: “Gelukkig zijn de budgetten kleiner en is het minder complex, maar er zijn veel overeenkomsten. We hebben een teammanager, met dezelfde taken als in een echt raceteam. En we hebben een team van engineers, met drie of vier man die op dit moment ook in werkelijkheid actief zijn als engineer bij raceteams. Daarom komt de methodologie van onze engineers rechtstreeks uit de echte wereld. De wetenschap erachter is allemaal precies hetzelfde als op een echt circuit, 99 procent komt overeen. Het laatste beetje, waarbij iemand rondjes rijdt over een baan ten opzichte van op een scherm, is anders. Alles wat er voor die tijd gebeurt, is hetzelfde.”

De overeenkomsten met de praktijk zien we ook terug in de selectieprocessen voor de rijders. Williams doet er alles aan om topcoureurs te vinden, aan boord te halen en optimaal te laten presteren. En dat gaat behoorlijk ver. “We hebben een human performance coaching-programma. Onze jongens hebben fitnesstrainers en krijgen steun op het gebied van sportwetenschap. Je behandelt hen net zoals de echte F1-rijders”, vult English aan. "Veel professionele esports-teams hebben een structuur opgezet die overeenkomt met het echte sportteam, met coaches, psychologen, voedingsdeskundigen en slaap- en herstelexperts. Het gaat ook in de esports om menselijke prestaties. Het is minder fysiek in esports dan in de echte racewereld. Maar uiteindelijk draait het om topprestaties van een menselijke geest en lichaam. En hoe competitiever het wordt, hoe kleiner de verschillen in de strijd om de zege.”

Williams Esports Foto: Richard Pardon

Nieuwe fans bereiken

Williams Esports draait echter niet alleen om de competitie. Het team doet er ook veel aan om het simracen en de wereld van F1-engineering onder de aandacht te brengen. Zo heeft het bijgedragen aan de opzet van de Esports-opleidingen voor middelbare en hoge scholen in Engeland. Bij een aantal races worden simulatoren toegankelijk gemaakt voor het publiek, evenals bij grote evenementen als Dreamhack (Atlanta), EGX (Londen), Insomnia (Birmingham), en Gamescom (Keulen). Tevens zijn er interessante samenwerkingen. Zo runt Williams het klanten simracing-team van Mercedes-AMG en steunde het Team Akkondis in de GT World Challenge. Hierin konden de officiële coureurs punten scoren in de virtuele Fanatec Sports GT Pro Series die meetelden voor het echte kampioenschap op de baan. De veertien punten die Dani Juncadella, Raffaele Marciello en Tommaso Mosca verzamelden, droegen bij aan het binnenhalen van de GT World Challenge-titel.

Hoewel het ook bij Williams Esports in eerste instantie allemaal draait om succes, is de opdracht vele malen breder. De onderliggende drijfveer van de formatie is het vergroten van de bewustwording bij een nieuw publiek, dat hopelijk uitgroeit tot fans van het F1-team. Het is een manier om de legendarische teamnaam naar nieuwe plekken te brengen, zodat een nieuw, jonger publiek in aanraking komt met de renstal en haar historie. Volgens English plukt het team daar nu al de vruchten van: “We bereiken veel mensen die we toch wel zouden bereiken, want dat zijn fans van de racerij of de simwereld. Dat is super. De toegevoegde waarde komt van de personen die niet naar F1 kijken. We ontmoeten hen via gaming, en met name door de uitbreiding van F1 in Amerika en de invloed van Netflix. Zo vinden we nieuwe fans, met name door een aantal samenwerkingen. Williams-logo’s waren opeens te zien in de Rocket League. Daar kijken veel mensen naar. We hebben zo een relatie opgebouwd met mensen die helemaal niet naar Formule 1 kijken. De nieuwe eigenaren van Williams willen de algehele merkwaarde ontwikkelen. Wij noemen dat de ontwikkeling van Williams buiten het racen, en esports is een verlengstuk daarvan.”