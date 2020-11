Verstappen en Benecke winnen esports-race op Twin Ring Motegi

In de VCO ProSIM Series worden in de game iRacing races van veertig minuten verreden en daarin delen esporters hun auto met coureurs uit de echte wereld, die zelf overigens vaak ook bij een esports-team zijn aangesloten. In totaal reden er 46 koppels mee tijdens de eerste race, waarbij het circuit bepaald werd middels een fan vote. Verstappen riep zijn fans op om voor Motegi te kiezen en uiteindelijk viel de keuze ook op het virtuele Japanse circuit. Daar kreeg hij gezelschap van onder andere Nederlanders Beitske Visser, Job van Uitert en esporters Maarten van Loozenoord, Freek Schothorst, Rick Jonk en Mack Bakkum. Ook Formule E-kampioen Antonio Felix da Costa stond aan de start, evenals Romain Grosjean, Tony Kanaan, Rubens Barrichello en Robert Wickens.

In de kwalificatie verzekerde Verstappen zich in de Dallara Formule 3-auto van de pole-position voor de openingsrace van de VCO ProSIM Series op Motegi. De start werd afgewerkt door de esporters. Daarbij nam Benecke meteen een geruststellende voorsprong, waarna hij halverwege de race het stuur overdroeg aan Verstappen. De Red Bull-coureur, die online dus voor Team Redline uitkomt, maakte geen fouten en kwam na 40 minuten racen als winnaar over de streep. Hij had een gat van bijna zes seconden op DTM-coureur Eng, die zijn auto deelde met Red Bull-esporter Job. Red Bull-collega’s Nesov en Holzmann kwamen als derde over de finish op bijna twaalf seconden van de winnaars. Laurin Heinrich en Graham Carroll (Red Bull Esports) werden vierde, gevolgd door Ayhancan Güven en Joshua Rogers (Coanda Esports). Sage Karam en Bakkum legden beslag op de zesde plek.

Na afloop van de race liet Verstappen weten dat de race ‘geweldig’ was verlopen. “Maxi plaatste ons in een uitstekende positie. Voor mij ging het simpelweg om het uitrijden van de race. Ik probeerde de snelste rondetijden te rijden zonder al te veel risico’s te nemen. Ik ben blij terug te zijn op de hoogste trede van het podium. De volle Formule 1-kalender zorgde ervoor dat ik niet echt de tijd had om in de simulator te trainen, maar ik ga proberen bij zoveel mogelijk races aanwezig te zijn.”