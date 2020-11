Opmeer verstevigt op Monza leiding in F1 Esports Pro Series

Woensdag werkte de F1 Esports Pro Series races zeven en acht af. Daarin zag Opmeer zijn voorsprong in het kampioenschap fors slinken, nadat hij na zes opeenvolgende podiumplaatsen het eerst dit seizoen twee races buiten het podium eindigde. Frederik Rasmussen van Red Bull profiteerde en verkleinde door zijn zege op Spa-Francorchamps zijn achterstand tot slechts 13 punten. De overwinning op Silverstone was voor Renault-rijder Nicolas Longuet.

De derde race van de derde ronde werd donderdagavond afgewerkt op het virtuele Monza. Regerend kampioen Tonizza verzekerde zich van pole-position, voor Opmeer, Enzo Bonito en Huis. Tot de eerste en tevens enige pitstops bleef dit kwartet de dienst uitmaken aan het front, maar Brendon Leigh was van plan om de aanval in te zetten met zijn alternatieve strategie. Daar waar de concurrentie op softs vertrok en bij de pitstop een setje mediums kreeg, koos de Mercedes-coureur juist voor het tegenovergestelde. Na de pitstops begon hij aan een opmars die hem langs Bonito en Rasmussen hielp, waarna hij de aansluiting vond bij Tonizza en Opmeer. Daarbij gebruikte hij veel energie van de batterij, waardoor een aanval er niet in zat.

Tonizza verdedigde zich goed ten opzichte van Opmeer en zodoende won de regerend kampioen voor de tweede keer dit seizoen een race in de F1 Esports Pro Series. Opmeer deed goede zaken met P2, waardoor hij zes punten uitliep op rivaal Rasmussen. De Red Bull-rijder werd achter Leigh vierde. Bonito werd vijfde, voor Williams-rijder Alvaro Carreton. Huis wist zijn vierde startpositie niet vast te houden en werd zevende, voor Marcel Kiefer, Dani Moreno en Longuet. In het kampioenschap heeft Opmeer nu een voorsprong van 19 punten op Rasmussen en 32 punten op Kiefer. Theoretisch gezien heeft ook Longuet nog kans op de titel, hij staat 65 punten achter Opmeer.

De laatste drie races van de F1 Esports Pro Series 2021 worden verreden op 16 en 17 december. Op 16 december wordt er geracet op Suzuka en in Mexico-Stad, terwijl Interlagos op 17 december de afsluiting van het seizoen vormt.