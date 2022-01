Rietveld over zege in virtuele Le Mans: "Dertig uur wakker geweest"

Zoals zovelen droomde Jeffrey Rietveld van een carrière in de autosport maar zoals bij zovelen werd die droom in de kiem gesmoord door de enorme kosten die alleen al bij een kartavontuur komen kijken. Als simracer liet hij echter zien wel degelijk een aardig potje te kunnen sturen. En zijn prestaties op het virtuele asfalt bleven niet onopgemerkt. Eind 2020 werd hij opgepikt door Team Redline, een van de machtigste formaties in het simracen. Zodoende voegde hij zich begin 2021 bij namen als Greger Huttu, Atze Kerkhof en Maximilian Benecke, die tot de absolute wereldtop op het gebied van simracen behoren. Team Redline is echter ook het vaste thuis van Max Verstappen en Nicky Catsburg als het om hun online race-activiteiten gaat.

Lees ook: Kerkhof ziet Team Redline schitteren in virtuele 24 uur van Le Mans

Voor Team Redline mocht Rietveld vanaf september vorig jaar aantreden in de Le Mans Virtual Series, waar hij onder werd gebracht bij Realteam Hydrogen Redline, een samenwerking met het Zwitserse Realteam dat in het World Endurance Championship actief is en dus ook de echte 24 uur van Le Mans rijdt. Na races op Monza, Spa-Francorchamps, de Nürburgring en Sebring werd het seizoen afgelopen weekend afgesloten met de virtuele 24 uur van Le Mans. Aanvankelijk had de Team Redline-auto van Max Verstappen, Felix Rosenqvist, Maximilian Benecke en Atze Kerkhof de touwtjes stevig in handen, maar na een crash van de regerend Formule 1-kampioen werd de race een prooi voor de zusterauto met onder andere Rietveld achter het stuur.

Daarmee heeft Rietveld, die een team vormde met Formule 2-coureur Felipe Drugovich, Formule E-coureur Oliver Rowland en Michal Smidl, een bijzonder prestigieus evenement op zijn naam geschreven. Heel uitbundig is de zege echter niet gevierd op zondag. “Eigenlijk niet”, vertelt Rietveld aan Motorsport.com. “Ik heb in de nacht van zaterdag op zondag niet geslapen, dus ik was na de race heel moe. Natuurlijk ben je na afloop wel even euforisch, maar daarna kwam al snel de man met de hamer met de mededeling dat het tijd was om mijn bed op te zoeken. Je rijdt niet elk weekend een 24 uursrace! Zowel fysiek als mentaal is het best heftig. Ik had nog wel geprobeerd om tijdens de race wat slaap te pakken, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Ik zat vol adrenaline.”

Rietveld, die zijn debuut maakte in de virtuele 24 uur van Le Mans, begon zaterdagavond rond een uur of negen aan zijn eerste stint. “Maar je bent er vanaf de start al bij”, aldus de Team Redline-coureur. “Uren daarvoor zelfs al, om te controleren of alles bij iedereen goed werkt en de laatste dingen door te spreken. Uiteindelijk ben ik dus een uur of dertig wakker geweest. En als je dat niet gewend bent, dan hakt dat er wel in! Maar het was het meer dan waard, dat moge duidelijk zijn.”

Focus

Ondanks dat hij een poos niet geslapen had, moest Rietveld er in de slotfase van de race met zijn hoofd wel volledig bij zijn. Hij had namelijk de schone taak om de wagen van Realteam Hydrogen Redline naar de finish te brengen. Rietveld zegt dat het niet makkelijk was om tijdens de laatste uren zijn focus te houden. “Voordat ik mijn laatste stints ging doen, was ik echt heel moe. We zitten met zijn allen in een TeamSpeak-kanaal en ik heb tegen de anderen gezegd dat we maar een beetje met elkaar moesten gaan praten over van alles en nog wat, om ervoor te zorgen dat ik wakker bleef.”

Wat ook meespeelde was dat Rietveld aan het einde van de race niet meer hoefde te pushen. “We hadden zo’n grote voorsprong dat we er tijdens de laatste stints voor konden kiezen om de motor, de banden en de remmen te sparen. Ik denk dat we daardoor zo’n twee seconden per ronde langzamer gingen dan we hadden kunnen rijden. In zo’n situatie kun je echter gemakkelijker je concentratie verliezen. Want als je aan het pushen bent en je in de zone zit, gaat het allemaal bijna automatisch. Maar als je heel bewust twee seconden onder je limiet gaat rijden, wordt het ineens een stuk lastiger om geen fouten te maken. Helemaal als je dan al 24 uur achtereen wakker bent!”

Tekst loopt door onder de foto

Jeffrey Rietveld stuurt de auto van Realteam Hydrogen Redline over de finish.

Wasmachine

Niet alleen hield het geklets Rietveld geconcentreerd tijdens de laatste fase van de race, ook nam het wat van de druk weg. “Voor deze wedstrijd zijn we vier weken van tevoren al begonnen met testen. Als je dan gaat uitrekenen hoeveel uren er totaal in zitten, dan denk je wel even bij jezelf: ‘Het mag nu niet meer misgaan.’ Er gaat op zo’n moment natuurlijk van alles door je hoofd heen. In het echte racen kun je mechanische pech krijgen maar in het simracen kan dat ook. Zo kan het internet in de wijk er opeens uitklappen. Dat soort dingen spoken dan door je hoofd! Je hebt zelf alles onder controle wat je onder controle kan hebben, maar er zijn altijd externe factoren die het resultaat nog om zeep kunnen helpen. Dat was eigenlijk waar ik het meest bang voor was tijdens de laatste twee uur, niet zozeer voor of we wel aan de leiding konden blijven.”

Ook de ouders van Rietveld namen geen enkel risico. Zo moest de zondagse wasbeurt even wachten. “Mijn vader had tegen mijn moeder gezegd dat ze niet de wasmachine aan moest zetten terwijl ik aan het rijden was”, lacht Rietveld, wiens sim op de zolder van het ouderlijk huis staat. “Dat klinkt misschien gek, maar het zal je maar gebeuren dat er een stop doorslaat doordat iemand een wasmachine aanzet!” De race werd intensief gevolgd in huize Rietveld. “Maar de livestream keken ze niet op de wifi maar het via mobiele netwerk, om de internetverbinding zoveel mogelijk te ontlasten. Dat zijn wel dingen waar om gedacht wordt als ik een belangrijke race heb.”

Pole

Rietveld vestigde vorige week vrijdag al de aandacht op zich door Max Verstappen te kloppen in de strijd om pole-position. Het verschil was echter nihil: twee duizendste van een seconde. “Max en ik trainen samen, dus ik wist dat het heel erg close ging worden tussen ons. Maar zo close had ik ook weer niet verwacht!”, zegt Rietveld met een glimlach. “Het was heel bijzonder om hem te verslaan in de kwalificatie. Hij is toch wereldkampioen Formule 1 en iedereen weet dat hij ook een van de beste simracers ter wereld is. Dus om hem van pole te houden voelde heel erg goed en was voor mijzelf een bevestiging dat ik op de juiste weg ben als het gaat om snelheid en presteren onder druk.”

De pole-position kwam er ondanks een foutje helemaal aan het einde van de ronde. Rietveld: “Op het internet gaat een filmpje rond waarin mijn kwalificatieronde met die van Max en Bono Huis is samengevoegd. Daarop zie je dat ik met best wel wat voorsprong de laatste chicane induik, maar dat ik in het laatste deel nog aanzienlijk wat verlies. Daardoor werd het uiteindelijk heel close met Max, die ook niet ideaal door de laatste bochten ging. Bono kon aan het einde nog flink wat goedmaken op ons, maar Max en ik hadden daarvoor al een voorsprong opgebouwd waardoor we hem op de streep net voorbleven. Maar voor de rest had ik een prima ronde hoor. Ik had daarvoor een goede banker lap gereden, waardoor ik tijdens mijn tweede ronde alle risico kon nemen en serieus voor de pole kan gaan. Maar het verschil was zo klein. Dit keer was het met twee duizendsten in mijn voordeel, de volgende keer is het misschien andersom.”

Tekst loopt door onder de foto

Jeffrey Rietveld met zijn simset-up.

Eerste grote titel

Een jaar geleden besloot Rietveld zich volledig op het simracen te storten. “In januari vorig jaar heb ik mijn baan opgezegd”, vertelt Rietveld, die op dat moment een leerwerktraject in de accountancy volgde. “Ik was als gevorderd audit assistent jaarrekeningen van bedrijven aan het controleren. Ik heb dus behoorlijk wat baanzekerheid opgegeven. Maar om dan een jaar later zo’n grote wedstrijd te winnen, is ongelofelijk gaaf. Dat verzin je van tevoren niet.” Met de zege van aflopen weekend werd Realteam Hydrogen Redline ook kampioen in de Le Mans Virtual Series. Rietveld: “Dit is mijn eerste grote titel. Ik ben vaak tweede en derde geworden. Het was steeds net niet. Maar nu viel het eindelijk mijn kant op. Het voelt goed om van de nul af te zijn als het om titels gaat. En ik had me geen mooiere kunnen wensen dan deze.”

Bekijk de hoogtepunten van de virtuele 24 uur van Le Mans: