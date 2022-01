Verstappen met Team Redline van start in iRacing Daytona 24

Na afloop van het slopende Formule 1-seizoen 2021 nam Max Verstappen kort vakantie, maar inmiddels maakt hij alweer de nodige meters in zijn thuissim. Afgelopen weekend verscheen hij nog aan de start van de virtuele 24 uur van Le Mans. Aanvankelijk ging dat goed voor de coureur van Red Bull Racing, die op vrijdag met 0.002 seconde naast de pole-position greep en vervolgens al vroeg in de race de leiding pakte. Na zeven uur racen ging het echter fout: Verstappen wilde in de Ford Chicane voorbijgaan aan een GTE-bolide, maar ging hierdoor verkeerd over de kerbstones. De Oreca LMP2-bolide van Team Redline eindigde in de muur en daardoor kwam zijn race ten einde.

Een kleine week later staat voor Verstappen de volgende uitdaging alweer klaar. In de aanloop naar de 24 uur van Daytona, die volgend weekend op het programma staat, wordt er ook een virtuele editie verreden: de iRacing Daytona 24. Nadat hij vorig jaar nog uitviel vanwege schade aan het bodywork, doet Verstappen dit jaar opnieuw namens Team Redline aan de start van de race. De Nederlander deelt zijn Porsche 911 RSR met simracers Gianni Vecchio en Chris Lulham. Alex Thiebe, Jonas Wallmeier en Patrick Schneider delen een andere Porsche van het team, evenals Luke Bennett, Supercars-kampioen Shane van Gisbergen en Christopher Dambietz. Ook zet Team Redline voor Max Benecke, Patrik Holzmann en Diogo Pinto een BMW M4 GT3 in.

De virtuele 24 uur van Daytona gaat zaterdagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd van start. Zondagmiddag om 14.00 uur wordt de virtuele finishvlag gezwaaid.