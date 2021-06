24 uur Nürburgring: Deelnemers uit Nederland en België

De 24 uur van de Nürburgring is een van de meest uitdagende races ter wereld. Voor de 49ste editie hebben zich zo'n 125 equipes aangemeld. Dat klinkt als een gigantisch aantal, maar op de 25 kilometer lange Nürburgring-Nordschleife valt dat goed mee. Vanuit Nederland en België doen er zestien equipes mee met een of meerdere coureurs uit de lage landen.

Nicky Catsburg is de uittredend winnaar. Hij won de race vorig jaar met Nick Yelloly en Alexander Sims. Die laatste heeft zich voor dit jaar gevoegd bij een andere equipe van ROWE. Philipp Eng en John Edwards voegen zich daarentegen bij Catsburg en Yelloly. BMW kiest ervoor om dit jaar weer viertallen in te zetten in de verschillende equipes.

Laurens Vanthoor is als een van de laatste coureurs aan de deelnemerslijst toegevoegd. De rappe coureur uit Hasselt komt in de Porsche 911 GT3 R aan de start met onder meer Romain Dumas. Zijn jongere broer Dries vormt weer een team met Robin Frijns in de Audi Sport Team Phoenix-inschrijving. Ook de broers Dontje komen in actie: Indy met de Ferrari 488 van Wochenspiegel Team Monschau en Milan met de Car Collection Motorsport Audi.

Tom Coronel heeft een druk weekend op de Nürburgring. Hij combineert het werk in de Porsche Cayman GT4 met zijn activiteiten in de WTCR, dat dit weekend eveneens in actie komt.

De 24 uur van de Nürburgring wordt dit weekend rechtstreeks uitgezonden op Motorsport.com.

Bekijk hier de Nederlandse en Belgische deelnemers:

Startnummer Team/Coureurs Auto (klasse) 1 ROWE Racing Nicky Catsburg John Edwards Philipp Eng Nick Yelloly BMW M6 GT3 (SP9) 3 Rutronik Racing Romain Dumas Julien Andlauer Tobias Müller Laurens Vanthoor Porsche 911 GT3 R (SP9) 9 GetSpeed Janine Shoffner Moritz Kranz Markus Paltalla Maxime Soulet Mercedes-AMG GT3 (SP9) 15 Audi Sport Team Phoenix Frank Stippler Dries Vanthoor Mattia Drudi Robin Frijns Audi R8 LMS (SP9) 20 Schubert Motorsport Jesse Krohn Jens Klingmann Alexander Sims Stef Dusseldorp BMW M6 GT3 (SP9) 22 WTM Powered by Phoenix Georg Weiss Indy Dontje Jochen Krumbach Daniel Keilwitz Ferrari 488 GT3 (SP9) 24 Lionspeed by Car Collection Motorsport Lorenzo Rocco di Torrepadula Patrick Kolb Milan Dontje Patric Niederhauser Audi R8 LMS (SP9) 29 Audi Sport Team Land Christopher Mies Kelvin van der Linde René Rast Frederic Vervisch Audi R8 LMS (SP9) 31 Frikadelli Racing Team Patrick Pilet Frederic Makowiecki Maxime Martin Dennis Olsen Porsche 911 GT3 R (SP9) 40 10Q Racing Team Hauer & Zabel GbR Kenneth Heyer Thomas Jäger Yelmer Buurman Dominik Baumann Mercedes-AMG GT3 (SP9) 44 Falken Motorsports Klaus Bachler Martin Ragginger Sven Müller Alessio Picariello Porsche 911 GT3 R (SP9) 68 RPM Racing Tracy Krohn Niclas Jönsson Patrick Huisman Mario Farnbacher Porsche 991 Cup (SP7) 71 PROsport Racing GmbH Guido Dumarey Maxime Dumarey Alexander Walker Michael Hess Aston Martin Vantage AMR GT4 (SP10) 80 Huber Motorsport Hans Wehrmann Ulrich Berg Marco van Ramshorst Alexander Mies Porsche 911 GT3 Cup (SP7) 121 Pit Lane - AMC Sankt Vith Kurt Dujardyn Brody Jacques Derenne Olivier Mutjens Toyota GT86 Cup (SP3) 306 G-Tech Competition Jan Jaap van Roon Tom Coronel Maximilian Kurz Alexander Kroker Porsche Cayman GT4 CS Type 981

(Cup 3) Handige links: Deelnemerslijst 49ste 24 uur van de Nürburgring