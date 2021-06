Rowe BMW met Catsburg op pole voor 24 uur van de Nürburgring

Het eerste deel van de zogenaamde Top Qualifying was vrijdagavond achter de rug toen de regen met bakken uit de hemel kwam op het circuit in de Eifel. Daardoor werd het beslissende deel van de kwalificatie, waarin de twintig beste equipes in actie kwamen, met enige tijd uitgesteld. Het circuit was even voor 20.00 uur wel weer begaanbaar, maar het was alsnog behoorlijk nat toen de twintig coureurs op de baan verschenen.

Yelloly, die de Rowe Racing BMW met Nicky Catsburg, Philipp Eng en John Edwards deelt, reed in die ene ronde de snelste tijd. Hij dook daarmee onder de tijd van de Konrad Lamborghini van Axcil Jefferies, die een sensationele ronde reed. De Zimbabwaan deed dat nadat de Konrad-formatie de coureur na de outlap binnenhaalde voor een bandenwissel. Op vers rubber kon hij nog een beter rondje afwerken. Het bracht Jefferies de tweede plaats.

Het was vrijdagavond behoorlijk nat op de Nürburgring, maar naarmate de sessie vorderde werden de omstandigheden beter. Daardoor kwam Manuel Metzger in de HRT Mercedes goed uit de bus. Hij noteerde de derde tijd voor Jesse Krohn in de Schubert BMW en Nico Bastian in de andere HRT Mercedes.

GT3-specialist Raffaele Marciello werd zesde voor Moritz Kranz in de GetSpeed Mercedes. Nicki Thiim bracht de Phoenix Audi als achtste aan de finish terwijl we daarna pas de eerste Porsche tegenkwamen. Julian Andlauer bracht de 911 GT3 R met de negende tijd aan de finish. Max Hesse moest het spits afbijten in de shootout en dat was niet meteen een voordeel. De BMW-jongeling eindigde in de wagen die hij deelt met onder meer Augusto Farfus op de tiende plaats.

De 24 uur van de Nürburgring begint zaterdagmiddag om 15.30 uur en is volledig live te volgen via een stream op deze website.