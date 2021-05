Catsburg won de 48ste editie vorig jaar samen met Alexander Sims en Nick Yelloly, maar het winnende trio komt dit jaar niet samen in actie. Catsburg neemt samen met Yelloly plaats in de #1 Rowe BMW. In tegenstelling tot vorig jaar heeft BMW gekozen om vier coureurs per auto af te vaardigen. Het betekent dat de Amerikaan John Edwards en de Oostenrijker Philipp Eng zich bij het tweetal voegen.

Sims voegt zich daarentegen bij het terugkerende Schubert Motorsport, dat eveneens een BMW M6 GT3 inzet. De Engelsman ontbreekt tijdens de kwalificatierace. Stef Dusseldorp is ook op die auto ingedeeld, hij rijdt samen met Jesse Krohn en Jens Klingmann.

Bekijk hier de startlijst: Startlijst kwalificatierace 24 uur Nürburgring

In totaal staan er dit weekend in de kwalificatierace 31 GT3-wagens aan de start, op de Nürburgring rijden deze wagens in de SP9-klasse. Onder hen ook Indy Dontje. De coureur uit Lelystad komt voor publieksfavoriet Wochenspiegel Team Monschau by Phoenix in actie in de Pro-AM klasse. Yelmer Buurman rijdt voor het 10Q Racing Team Hauer en Zabel in de #40 Mercedes AMG GT3 Evo.

De officiële startlijst voor de 49ste editie van de 24 uur van de Nürburgring is nog aan verandering onderhevig en de definitieve versie wordt in de week van de wedstrijd gepubliceerd.

De kwalificatierace is zondag vanaf 8.15 uur live te zien op Motorsport.tv.