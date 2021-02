Schnitzer Motorsport mogelijk opgeheven na scheiding met BMW

Schnitzer was in de jaren tachtig en negentig een dominant team in de toerwagenracerij. Het werd wereld-, Europees-, Duits-, en Italiaans kampioen met Roberto Ravaglia. Met de BMW V12 LMR werd in 1999 de 24 uur van Le Mans gewonnen. De laatste jaren lag de focus meer op de GT-racerij en won het team met Augusto Farfus nog de GT World Cup in Macau. De samenwerking met het merk uit Beieren is nu ten einde gekomen omdat de fabriek de steun voor klantenteams in het laatste jaar van de M6 GT3 beperkt heeft.

De scheiding van BMW heeft ervoor gezorgd dat de toekomst van Schnitzer Motorsport in het geding is gekomen. Teambaas Herbert Schnitzer Jr. heeft bevestigd dat het team ‘op dit moment bezig is’ om opgeheven te worden. In gesprek met Motorsport.com verklaarde Schnitzer dat bepaalde eigendommen al verkocht zijn en dat er nu een volledige catalogus opgemaakt wordt voor de opheffingsverkoop. “Het doet ontzettend veel pijn”, zei hij. “We hebben als team meer tijd met elkaar doorgebracht dan met onze families, behalve ikzelf dan, want dit is mijn familie.”

Schnitzer hoopt nog altijd op iemand die het team overneemt en de boel bij elkaar kan houden. “Het einde kan alleen voorkomen worden als er nog een koper komt die een groot deel van het bedrijf en het personeel over wil nemen”, vervolgde hij. “Dan zouden we tot een akkoord kunnen komen over het gebruik van de naam. De koper kan ook nog overwegen om onze locatie te huren of te kopen, dat is de enige kans om dit scenario [van opheffing] te voorkomen. Het is niet mogelijk om een deel van het team over te nemen omdat we een beslissing genomen hebben het bedrijf te sluiten. Het gaat erom of iemand het wil kopen en op een andere manier door wil gaan. Het belangrijkste is dat de mensen weer aan de slag kunnen.”

Het team overweegt ook nog om de familienaam ter beschikking te stellen voor een eventueel vervolg van het team. “Als iemand in de sport wil stappen met de naam Schnitzer en ons logo, dan bestaat er nog een kans”, aldus Schnitzer. “De nieuwe eigenaar zou dan nieuw materiaal moeten kopen, maar dan kunnen ze de mensen wel overnemen. Dat is de juridische basis. We zullen onze memorabilia en de bekers op een bepaald moment verkopen, het zou goed zijn als de eventuele koper dat nog kan zien. Het is de geschiedenis van ons team. Als iemand zich nog meldt kunnen we de voorbereidingen op de opheffingsverkoop stopzetten. We blijven tot het laatste moment hopen.”