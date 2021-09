Ellis blijft Müller en Lawson voor in eerste DTM-training Assen

Voor het derde jaar op rij bezoekt de Duitse merkenklasse Assen, al is het kampioenschap compleet op de schop gegaan. Het Class One-reglement heeft plaatsgemaakt voor G3-bolides. Het maakt dat de auto's een stuk minder downforce hebben, maar ook dat er beduidend meer merken van de partij zijn dan een jaar geleden. De mensen die rond het middaguur al hun weg naar de Drentse hoofdstad hadden gevonden, konden naast Audi en BMW dan ook Mercedes, Lamborghini en Ferrari - met onder meer Alexander Albon - aan het werk zien.

Müller begint voortvarend, gastrijder geeft visitekaartje af

Doordat de trainingstijd in de DTM beperkt is en het met deze GT3-bolides weer een ontdekkingstocht is voor alle teams in Assen, was er bij aanvang van de training meteen veel animo aan het eind van de pitstraat. Van die mannen kwam Nico Müller, vorig jaar nog teamgenoot van Robin Frijns bij Abt Audi, het meest voortvarend uit de startblokken. De Zwitser zette als eerste man een richttijd op de klokken en verbeterde zichzelf niet veel later tot een 1.33.724. Het bleek lange tijd genoeg voor de toptijd.

Achter de Audi-piloot gaf Mirko Bortolotti eveneens een aardig visitekaartje af. De Italiaan is vorige week nog als gastrijder toegevoegd aan het deelnemersveld in een derde Lamborghini van T3 Motorsport en bleek meteen op de afspraak. Bortolotti heeft de Huracan GT3 mede ontwikkeld en gebruikte die ervaring optimaal door slechts 0.269 van een seconde toe te geven op Müller. Het is des te knapper als je bedenkt dat zijn teamgenoten in dat stadium nog kansloos in de achterhoede bivakkeerden.

Ellis naar de kop, Lawson toont potentie van Red Bull-Ferrari

Na deze inleidende beschietingen gebruikte het gros van de coureurs de 45 minuten durende sessie voor long runs. Het maakte dat tijdsverbetering lange tijd uitbleven, al bleek het venijn in de spreekwoordelijke staart te zitten. Zo gingen de meeste formaties er in de slotfase nog even goed voor zitten. Het leverde Ellis in extremis de snelste tijd op met 1.33.684, al is het verschil met 0.040 van een seconde slechts marginaal te noemen. Dat gat koesterde Ellis ten opzichte van Müller, die zag dat zijn tijd uit de openingsfase genoeg bleek voor P2.

Liam Lawson sloot in de ultieme slotfase aan als derde, waarmee hij de potentie van de Ferrari in Red Bull-kleuren toonde. De AF Corse-coureurs begonnen buitengewoon voorzichtig in Assen, al toonde Lawson in de slotfase aan dat het vooral om verstoppertje spelen ging. De Nieuw-Zeelander posteerde zich keurig op P3 voor Bortolotti en Mercedes-piloot Vincent Abril. Teammaat Alexander Albon maakte in de laatste minuten geen werk meer van een snelle tijd, waardoor hij zichzelf slechts als achttiende terugvindt in de tijdenlijst.

DTM Assen - uitslag eerste vrije training: