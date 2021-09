DTM Assen: Tijdschema, tv-uitzending, stand en meer

Het prestigieuze Duitse kampioenschap reist voor de zesde ronde van het seizoen 2021 naar Drenthe. Net als de afgelopen jaren staat het TT Circuit in Assen op het programma. De Nederlandse baan ontbreekt op de voorlopige kalender voor 2022, maar achter de schermen wordt tijdens en na het weekend gesproken over een nieuw contract.

Helaas staat er dit jaar geen Nederlandse coureur aan de start in de DTM. Robin Frijns zorgde vorig jaar voor mooie successen met een overwinning en een tweede plaats. Toch staat er dit jaar heel wat moois te wachten voor de bezoekers. De vernieuwde DTM zorgt elk raceweekend voor veel spektakel. Dat zal op het snelle en listige TT Circuit niet anders zijn.

De spanning aan kop van het klassement is groot. Kelvin van der Linde heeft met zijn Audi de leiding in handen, maar de voorsprong is niet riant. Liam Lawson volgt in de Ferrari op 12 punten, Maximilian Gotz staat met zijn Mercedes derde op 16 punten. Ook BMW-rijder Marco Wittmann heeft met een achterstand van 25 punten nog alle kans. Het feit dat vier rijders van vier merken de dienst uitmaken in de titelstrijd, zegt genoeg over de spanning in de DTM.

Tijdschema DTM Assen

Datum Sessie Tijden Vrijdag 17 september Eerste vrije training 12.15-13.00u Vrijdag 17 september Tweede vrije training 15.15u-16.00u Zaterdag 18 september Kwalificatie race 1 10.15-10.35u Zaterdag 18 september Race 1 13.30-15.00u Zondag 19 september Kwalificatie race 2 10.00-10.20u Zondag 19 september Race 2 13.30-15.00u

DTM op televisie kijken

In Nederland is de DTM op televisie te volgen via Ziggo. De prestigieuze klasse zit daar achter de betaalmuur. Enkel met het betaalpakket Ziggo Sport Totaal kan je de DTM-races live volgen via het speciale Racing-kanaal. Een abonnement kost 14,95 euro per maand en is bij alle aanbieders verkrijgbaar. De races worden niet uitgezonden via het gratis kanaal 14. In Duitsland zendt Sat.1 de DTM-races live uit, maar deze zender is niet beschikbaar in het basispakket van de meeste aanbieders.

De uitzending van de DTM-races in Assen begint beide dagen om 13.15 uur. Om 13.30 uur gaan de lichten op groen voor de races. Na de DTM wordt ook de DTM Trophy, de opstapklasse richting de grote broer, uitgezonden.

Livestream DTM Assen

Ziggo heeft door de exclusiviteitsdeal met de DTM ook de livestreams geblokkeerd. Dat houdt in dat de races via het officiële streamingsplatform DTM Grid niet te zien zijn voor fans met een Nederlandse verbinding. Ook de uitzendingen op het YouTube-kanaal van de DTM worden geblokkeerd. Later op de dag zijn er wel samenvattingen te zien via Motorsport.com.

Actuele stand in de DTM

DTM-kalender 2021

Ronde Datum Circuit 1 18-20 juni Monza 2 23-25 juli Lausitzring (GP lay-out) 3 6-8 augustus Zolder 4 20-22 augustus Nürburgring 5 3-5 september Red Bull Ring 6 17-19 september Assen 7 1-3 oktober Hockenheim 8 8-10 oktober Norisring