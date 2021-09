Assen ontbreekt op voorlopige DTM-kalender voor 2022

Het DTM-seizoen 2021 is nog in volle gang maar het Duitse kampioenschap kijkt al met een schuin oog naar 2022. Op de Red Bull Ring, waar dit weekend de vijfde ronde van het seizoen verreden wordt, is de voorlopige kalender voor volgend jaar gepresenteerd. In totaal staan er negen evenementen in zes verschillende landen op het programma. De seizoensopener vindt plaats op het Portugese circuit van Portimao, een circuit waarop het kampioenschap niet eerder te gast was. Vervolgens reist men door naar de Lausitzring, waar men net als dit jaar gebruik maakt van de kombocht.

De twee evenementen in juni zijn nog niet toegewezen aan een circuit, waarna twee traditionele Duitse ronden op de Norisring en de Nürburgring gepland staan. Via Spa-Francorchamps en de Red Bull Ring reist men voor de seizoensfinale af naar Hockenheim.

Het TT Circuit van Assen stond de afgelopen seizoenen op het DTM-programma maar ontbreekt op de voorlopige kalender. Het contract met het Duitse kampioenschap loopt na de editie van 2021 af. Motorsport.com heeft vernomen dat de DTM Assen graag op de kalender wil houden. Het Duitse kampioenschap is inmiddels in gesprek met de organisatie in Drenthe, al is er nog geen akkoord over de voorwaarden. Mocht dat wel zover komen, dan kan Assen één van de plekken in juni innemen.

Voorlopige DTM-kalender 2022

Autódromo Internacional do Algarve (POR) 29 april - 2 mei DEKRA Lausitzring Turn 1 (GER) 20-22 mei Nog niet bekend 3-5 juni Nog niet bekend 17-19 juni Norisring (GER) 1-3 juli Nürburgring (GER) 26-28 augustus Circuit de Spa-Francorchamps (BEL) 9-11 september Red Bull Ring (AUT) 23-25 september Hockenheimring (GER) 7-9 oktober