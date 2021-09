De DTM werkt achter de schermen al tijden aan de komst van een volledig elektrisch kampioenschap. Vanaf 2023 moet DTM Electric op de internationale autosportkalender verschijnen. Tijdens de seizoensfinale van 2020 werd het publiek al getrakteerd op een eerste voorproefje met een ‘E-car’. Deze volledig elektrische bolide, ontwikkeld door DTM-organisator ITR en automotivepartner Schaeffler, genereert meer dan duizend pk.

Op de Red Bull Ring, waar dit weekend de zesde DTM-ronde van het seizoen verreden wordt, gaat men nog een stapje verder. Hier vindt de DTM Electric Remote Run plaats. De E-car wordt weer van stal gehaald voor enkele ronden over het 4,326 kilometer lange circuit, maar ditmaal rijdt hij volledig autonoom. De bestuurder, DTM Trophy-kampioen Tim Heinemann, zit namelijk ruim tachtig kilometer verderop in een hypermoderne simulator van AVL in Graz. Dit is mogelijk met het drive-by-wire systeem van Schaeffler. Dat gebruikt elektrische impulsen om de wielen te besturen. Er is met dit systeem geen fysieke link tussen de stuurkolom en de transmissie nodig. Daardoor kan de coureur vanaf een andere locatie de auto besturen.

Benedikt Böhme, managing director van ITR, legt de bedoeling van de demo uit: “De DTM Electric Remote Run is de volgende stap richting een volledig elektrisch high performance racekampioenschap. Het project toont elementen die in de toekomst gebruikt kunnen worden in een gloednieuw, wereldwijd elektrisch kampioenschap zoals we met DTM Electric willen neerzetten naast de bestaande DTM. Bovendien toont het welk innovatievermogen ons platform heeft met het oog op de ontwikkeling van de mobiliteit van de toekomst.”

De demo is niet bedoeld als eerste stap richting een autonoom racekampioenschap zonder coureurs in de wagens. Men wil vooral aantonen dat zelfstandig rijdende auto’s op bepaalde momenten in een race van meerwaarde kunnen zijn, bijvoorbeeld tijdens safety car-perioden of om tijdens een neutralisatie het verschil tussen de wagens gelijk te houden. De organisatie benadrukt dat de coureur in alle gevallen een cruciale rol zal behouden.