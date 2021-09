Lawson grijpt op Red Bull Ring eerste pole in DTM

Voor Liam Lawson - die eerder dit jaar al een race wist te winnen - is het de eerste pole in de DTM. De Nieuw-Zeelander rondde het circuit in de Oostenrijkse Alpen in 1.27.851. HRT-Mercedes-coureur Maximilian Götz moest 0.271 van een seconde toegeven op die snelste tijd, terwijl de verrassende Arjun Maini (GetSpeed-Mercedes) derde werd op 0.389 seconde.

Klassementsleider Kelvin van der Linde koos in de kwalificatie voor een alternatieve strategie en reed in tegenstelling tot zijn collega's slechts één snelle ronde. De tactiek mislukte deels, waardoor de Zuid-Afrikaanse Abt Audi-coureur vanaf de achtste plaats zal moeten starten. Dat lijkt ongunstig, maar Van der Linde spaarde met zijn strategie wel een setje banden uit, wat zondag in de kwalificatie zijn vruchten zou kunnen afwerpen.

De posities van de andere Audi-coureurs bewijzen dat de R8 LMS het moeilijk heeft op Spielberg: Nico Müller, Mike Rockenfeller, Dev Gore en Sophia Flörsch eindigden op de posities 14, 18, 19 en 20. T3 Lamborghini-rookie Maximilian Paul zorgde voor enige opschudding toen hij er in de laatste bocht de bandenafzetting raakte. Hij bleef echter ongedeerd.

De eerste race dit weekend is zaterdagmiddag om 13.30 uur.

Uitslag kwalificatie DTM Red Bull Ring - Race 1