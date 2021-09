Lawson boekt op Red Bull Ring tweede zege in DTM

Voor DTM-rookie Lawson was het alweer de tweede overwinning in de Deutsche Tourenwagen Masters. Eerder was de Nieuw-Zeelander al de snelste op Monza, vandaag liet hij op de Red Bull Ring de concurrentie de hielen zien. Lawson leidde de race in Spielberg onder zomerse omstandigheden van start tot finish voor HRT Mercedes-coureur Maximilian Götz, die uiteindelijk op 1,007 seconde finishte. Winward Mercedes-coureur Philip Ellis werd derde.

De triomf in de thuisrace van Red Bull is niet alleen belangrijk voor Lawson in de titelstrijd, maar ook mentaal; de Red Bull-coureur scoorde afgelopen weekend op de Nürburgring geen enkel punt.

DTM-leider Kelvin van der Linde hield op de Red Bull Ring de schade beperkt: de Audi-rijder van Abt, die de race vanaf de achtste startplaats was gestart, maakte met een late pitstop terrein goed en lag even vierde. De Zuid-Afrikaan moest enkele ronden voor het einde echter AF Corse Ferrari-coureur Alex Albon laten gaan en genoegen nemen met de vijfde plaats. Albon, op zijn beurt, viel Ellis nog aan, maar kon er niet voorbij, waardoor van der Linde in de laatste ronde nog een laatste kans kreeg om voorbij te gaan aan de Britse Thai. Een paar bochten voor het einde was er even contact tussen beide coureurs, maar Albon verdedigde de vierde plaats en hield Van der Linde achter zich.

Uitslag DTM Red Bull Ring - Race 1