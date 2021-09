Dienst vervangt Buhk tijdens DTM-weekend in Hockenheim

Bück is op 2 en 3 oktober verhinderd voor het DTM-weekend in Hockenheim vanwege zijn verplichtingen in de GT Masters op de Sachsenring, waar hij een Mercedes-AMG GT3 deelt met Raffaele Marciello. De Mercedes waarmee de Duitser rijdt in de DTM zal daarom worden bestuurd door landgenoot Marvin Dienst, die ook al de nodige ervaring heeft in de GT’s.

Dienst is ook al bekend met het drive-by-wire stuursysteem dat door Mücke Motorsport gebruikt wordt in de DTM, nadat hij vorig jaar tijdens de 24 uur van de Nürburgring al reed met een Porsche die hetzelfde systeem gebruikt. Ook mocht hij onlangs op de Hockenheimring al testen met een Mercedes GT3 die is uitgerust met het zogenaamde Space Drive-systeem.

“Ik ben zeer bekend met de Mercedes-AMG, de stuurinrichting en natuurlijk het circuit van Hockenheim”, vertelt Dienst. “De Space Drive-technologie heeft sinds vorig jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het voelde vanaf de start meteen goed aan. Ik ken de auto en ik weet hoe hij stuurt. Het is alleen wat anders dat ik nu in zo’n competitief deelnemersveld als de DTM ga racen. Dat ik dat met een ervaren team als Mücke Motorsport mag doen is echter iets om naar uit te kijken.”

Rentree bij Mücke

Dienst is geen onbekende van Mücke. De Duitser kwam in 2013 al uit voor het team in de Formula Masters. De coureur eindigde het seizoen destijds op een vierde plek. “Marvin heeft zijn eerste sporen voor dit team verdiend toen hij nog een jonge coureur was”, aldus teambaas Peter Mücke. “We hebben hem heel hoog zitten wat betreft zijn expertise. Daarnaast is hij ook al bekend met het Space Drive-systeem.”

De Hockemheimring is dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren niet de seizoensfinale van het DTM-kampioenschap. Een week na de race in Baden-Württemberg wordt er namelijk nog geracet door de straten van Nürnberg, nadat de race op de korte Norisring eerder dit jaar vanwege de pandemie nog werd uitgesteld. Dit weekend komen de DTM-coureurs in Drenthe in actie op het TT Circuit van Assen.