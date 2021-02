Vier teams plannen inzet Mercedes-auto’s in nieuwe tijdperk DTM

Met ingang van 2021 wisselt de DTM de zogenaamde Class One-reglementen in voor een GT3-reglement. De klasse voelt zich daartoe gedwongen door het vertrek van fabrikanten Mercedes (eind 2018) en Audi (eind 2020), waardoor alleen BMW met een fabrieksteam overbleef. Onder het GT3-reglement hoopt DTM-baas Gerhard Berger een startveld van minimaal twintig auto’s op de been te brengen. Tot nu toe heeft de Duitse toerwagenklasse tien inschrijvingen ontvangen, verspreid over zes teams en (voorlopig) vier autofabrikanten.

Tot nu toe is GruppeM Racing het enige team dat zich heeft ingeschreven met een Mercedes-AMG GT3, maar vorige week gaf Mercedes al te kennen dat het verwacht ondersteuning te leveren aan minimaal vier tot zes bolides in de DTM. Motorsport.com heeft vernomen dat er naast GruppeM, dat één auto inzet, nog twee teams dicht bij het afronden van een deal met de Duitse fabrikant zijn. Een woordvoerder van Mercedes-AMG Motorsport bevestigde dat het hierbij gaat om HTP Winward Motorsport en Haupt Racing Team. Beide teams zouden twee AMG GT3’s aan de start willen brengen tijdens het aanstaande DTM-seizoen 2021. Ook Mücke Motorsport, dat gesteund wordt door sponsor BWT, heeft naar verluidt interesse om één Mercedes af te vaardigen in de klasse.

Het is nog onduidelijk of Mercedes fabriekssteun gaat geven aan de teams die met hun materiaal aan de start verschijnen in de DTM. Eerder leek het merk uit Stuttgart geen voorstander van het ondersteunen van de teams die met Mercedessen in de klasse uit gaan komen, maar deze winter lijkt er een kleine omslag te hebben plaatsgevonden. “Het hangt ervan af welke teams mee willen doen - dat kunnen ‘performance teams’ zijn, of pure klantenteams”, vertelde een woordvoerder. Voor GruppeM, HTP en HRT geldt dat zij de afgelopen jaren als ‘performance teams’ voor Mercedes hebben meegedaan aan diverse grote GT3-kampioenschappen. Vaak konden zij hierbij gebruikmaken van de fabriekscoureurs van Mercedes, terwijl ze ook konden rekenen op enige financiële ondersteuning.