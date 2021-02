Mercedes bevestigt steun voor klantenteams in DTM in 2021

Eind 2018 vertrok Mercedes nog uit de DTM, maar de introductie van GT3-reglementen zorgt ervoor dat het merk terugkeert in de Duitse raceklasse. Ditmaal niet als fabrieksoperatie, maar er zullen meerdere klantenteams deelnemen aan het eerste seizoen onder de nieuwe reglementen. Dat kondigde Mercedes aan in een persbericht. Om welke teams het gaat, blijft voorlopig onduidelijk. Wel hebben onze collega’s van Motorsport.com Duitsland vernomen dat Mercedes de klantenteams niet alleen gaat ondersteunen door materiaal te leveren en fabriekscoureurs beschikbaar te stellen, maar dat zij ook op financiële ondersteuning kunnen rekenen.

Tot dusver heeft de DTM slechts één inschrijving ontvangen van een team dat een Mercedes-AMG GT3 wil inzetten: dat is het uit Hong Kong afkomstige GruppeM. Naar verluidt is het niet uitgesloten dat de renstal nog een tweede auto gaat inzetten, iets wat zou passen binnen de plannen die Mercedes heeft. De fabrikant zou bereid zijn om vier tot vijf auto’s te ondersteunen tijdens het aankomende DTM-seizoen. Welke teams er in dat geval verder aan de start verschijnen namens Mercedes, dat is nog niet bekend. Wel heeft het HRT-team van voormalig DTM-rijder Hubert Haupt interesse getoond in deelname aan de klasse. Zijn team komt al met GT3-bolides van Mercedes uit in onder andere de NLS en de GT World Challenge Europe.

Ook is nog onduidelijk welke coureurs Mercedes wil inzetten tijdens de aanstaande DTM-campagne. Wel presenteerde het merk de fabriekscoureurs die het in 2021 in de gelederen heeft. Het team telt met de voormalig DTM-coureur Daniel Juncadella en de Fransman Jules Gounon twee nieuwe toevoegingen. Die laatste komt over van Bentley Daarnaast blijven Maro Engel, Raffaele Marciello, Maximilian Buhk, Maximilian Götz, Thomas Jäger en Luca Stolz aan als fabrieksrijders. Zij zullen namens Mercedes ingezet worden in onder andere de 24 uurs-races van de Nürburgring en Spa-Francorchamps, de Intercontinental GT Challenge, de GT World Challenge Europe, de NLS op de Nordschleife en de ADAC GT Masters.

Op dit moment zijn er slechts tien auto's bevestigd voor deelname aan de DTM in 2021, verdeeld over vier fabrikanten. GruppeM zet voorlopig één Mercedes in, terwijl Abt Sportsline met twee Audi R8 LMS Evo's aan de start verschijnt. 2 Seas Motorsport en Jenson Team Rocket RJN hebben respectievelijk twee en één McLaren 720S GT3 ingeschreven en AF Corse zet samen met Red Bull twee Ferrari's 488 GT3 Evo in. Het doel van DTM-baas Gerhard Berger is om minimaal het dubbele aantal auto's aan de start te krijgen. De inzet van vier of vijf Mercedessen zou daarbij een welkome aanvulling zijn.