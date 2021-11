David Schumacher test met DTM-wagen op Paul Ricard

De 20-jarige Schumacher kwam dit jaar uit in het FIA Formule 3-kampioenschap. Hij won een race op de Red Bull Ring en eindigde als elfde in de eindstand. De zoon van Ralf en neefje van Michael Schumacher lijkt daarmee een overstap te willen maken naar de DTM. Vooruitlopend op een mogelijke gang naar het GT-geweld mag hij alvast een bolide uitproberen tijdens de Young Driver DTM-test van Mercedes op 10 en 11 november.

Schumacher zal gaan rijden met een van de wagens van het Haupt Racing Team (HRT). Een prachtig aanbod voor de Duitser, want de renstal met fabrieksondersteuning won dit jaar met Maximilian Gotz de rijderstitel. Het team overweegt om volgend jaar drie ijzers in het vuur te hebben. Teammanager Ulrich Fritz: "Twee of drie wagens zijn realistisch. De vraag is of het financieel uit kan. Waar vind ik mooie sponsors en goede coureurs? Wellicht kunnen we op Paul Ricard antwoorden vinden en de fundatie leggen."

Schumacher is niet de enige jonge coureur die tijdens de tweedaagse test op de baan verschijnt. Hij krijgt gezelschap van drie Formule 2-talenten: Jake Hughes, Lirim Zendeli en David Beckmann. Op woensdag mogen Hughes en Zendeli het spits afbijten. Beckmann en Schumacher nemen het stuur donderdag over.

Twee andere DTM-teams zijn ook van de partij. Winward heet Jonathan Aberdein (ex-BMW in de DTM) en World Touring Car Cup-coureur Esteban Guerrieri van harte welkom. GruppeM heeft een Mercedes klaarstaan voor Reema Juffali en William Tregurtha.

Zevenvoudig racewinnaar Lucas Auer en Luca Stolz zijn door Mercedes opgeroepen om voor de jonge honden een richttijd neer te zetten. Stolz zou na zijn sterke gastoptreden in de DTM op de Nürburgring in 2022 graag willen uitkomen in de hoog aangeschreven raceklasse. Voor de test wordt gebruik gemaakt van de Grand Prix-layout van Paul Ricard, maar zonder de chicane op het Mistral-gedeelte.

De Schumachers en de DTM

David Schumacher wordt de vierde telg uit de beroemde racefamilie die een DTM-wagen gaat besturen. Oom Michael reed vijf wedstrijden bij de 'Formule 1 met een dak', in 1990 en 1991. Vader Ralf scoorde er tussen 2008 en 2012 twee podiumplaatsen en een pole-position. Beiden reden voor Mercedes. Neefje Mick (22), huidig Formule 1-coureur voor Haas, legde in 2018 een aantal demoronden af met een taxiversie van de Mercedes-AMG C63.