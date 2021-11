Motorsport is zeer kredietwaardig, stelt Le Mans-legende Tom Kristensen

Voor de eerste maal in de geschiedenis stelt een coureur met een dergelijke staat van dienst zich verkiesbaar voor zo’n hoge functie binnen de FIA. Wat zijn de beweegredenen van Kristensen? “De autosport is mijn leven geweest, het heeft me zoveel gebracht”, zegt de Deen. “Het is nu tijd om de sport wat terug te geven. Ik ben voorstander van het idee dat de sport geleid moet worden door personen die er veel ervaring in hebben. Dolgraag wil ik al mijn kennis en ervaring delen om nieuwe generaties te enthousiasmeren. Ik zit al een tijdje bij de FIA in mijn rol binnen de Drivers Commission en alles wat daarmee verbonden is. Ik zou graag betrokken willen blijven bij de verdere ontwikkeling van de sport waar ik zoveel van hou.”

#1 Audi Sport Team Joest, Audi R8: Frank Biela, Emanuele Pirro, Tom Kristensen. Foto: Clive Rose / Motorsport Images

Kristensen staat momenteel aan het roer van de Drivers Commission binnen de FIA. De werkzaamheden van deze commissie zijn menig autosportfan onbekend, maar ze speelt een grote rol. Zo levert de commissie stewards voor Grands Prix, ondersteunt ze programma’s zoals Women in Motorsport en Girls on Track, en heeft ze een belangrijke stem in kampioenschapsreglementen, de categorisering van rijders (goud, zilver, brons) voor de GT’s en langeafstandsracerij en in onderzoeksgroepen op het gebied van veiligheid en ongelukken.

“We beschikken over een grote groep zeer goede mensen. De meesten van ons zijn actief geweest in rally, off-road, karting, formulewagens of endurance, dus er is veel ervaring aanwezig”, aldus Kristensen. “We nemen geen concrete beslissingen, maar we leggen zaken voor aan de World Council en we ondersteunen andere commissies. Zo zit Emanuele Pirro in de Circuitcommissie, Derek Warwick in de Singleseater-commissie, en ikzelf in de Endurance- en Veiligheidscommissie.”

In de komende vijf tot tien jaar krijgt de racerij te maken met een aantal van de grootste en snelste veranderingen in de geschiedenis van de sport, nu externe factoren als klimaatverandering, streamingdiensten, gaming en social media de sport op z’n kop zetten. Er zullen winnaars en verliezers komen. Beide kandidaten voor de rol van FIA-president en hun ondersteunende teams zien de bescherming van de sport en de ontwikkelingsroute van kart tot F1 als voornaamste prioriteit.

Emanuele Pirro, Tom Kristensen en Frank Biela. Foto: Motorsport Images

“Naar onze mening is de duurzaamheid van de autosport de grootste uitdaging”, legt de Deen uit. “Het opzetten van een nieuwe aanpak rond budgetten, hoe verversen we onze fanbase, hoe trekken we meer deelnemers, hoe blijven we de veiligheid verbeteren, hoe versterken we onze verschillende disciplines. Dus toegankelijkheid, duurzaamheid en diversiteit zijn zeker sleutelelementen.”

Een van de vragen is hoe er meer aanwas gecreëerd kan worden. “Hoe omarmen we het vrijetijdskarten wat meer? Misschien met wat kartcompetities binnen de diverse nationale autosportbonden, die de FIA kan steunen. Ook esports begint echt te groeien en binnen de commissie zijn veel goede ideeën. Je kunt vrij goedkoop beginnen. Het crosscar-kampioenschap (instapklasse voor rally) is ook zo’n voorbeeld. Je hebt daar geen circuit voor nodig. Er zijn gebieden waar crosscar echt prima past, zoals Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Dergelijke zaken moeten we meer ondersteunen, we moeten de handen ineenslaan met de lokale clubs.”

De centrale toekomstvraag draait om de technologie van de motoren. Elektrificatie wordt door veel overheden gepromoot, terwijl de sport bezig is met 100 procent duurzame brandstof en met waterstof als alternatief. “Ik sta overal voor open. En het antwoord moet naar mijn mening gevonden worden in de combinatie van al deze technologieën. We zien steeds meer jonge engineers met briljante ideeën van de universiteit af komen. Het is in het belang van iedereen als wij een echt laboratorium voor de toekomst blijven, op het circuit en op de weg. We moeten performance, duurzaamheid en technologie blijven verbeteren. De autosport blijft nuttig en relevant voor de automobielindustrie. We kunnen dat niet loskoppelen. En als we de kracht van de fabrikanten samenvoegen met de performance van de beste deelnemers, hebben we enorm veel capaciteit om creatief en efficiënt te zijn. Het waterstofprogramma van Le Mans is een goed voorbeeld, maar er zijn er nog veel meer.”

Het recente wereldwijde F1-onderzoek toonde aan dat 61 procent van de F1-fans tussen de 16 en 24 jaar ook fervent gamer is. Hoe belangrijk is gaming voor de ontwikkeling van de racerij, maar ook als op zichzelf staande competitie? Kristensen: “Het wordt realiteit. De virtuele esports worden ontzettend goed. Tijdens de pandemie waren er veel races, met name in 2020, waarin coureurs uit de echte wereld streden met en tegen deze gamers. Die mix creëerde iets bijzonders en dat blijft nu nog groeien. De FIA steunt dat. We hebben een nieuwe commissie opgericht, onder leiding van Anna Norquist uit Zweden. En recent hebben we de FIA eSports world ranking opgezet. Hopelijk kan dat door de FIA verder aangewakkerd worden.”

Presentatoren Tom Kristensen en Nicki Shields on stage. Foto: DPPI

Ondanks de uitdagingen is de Le Mans-legende optimistisch over de toekomst: “Autosport is altijd een bron van passie, integriteit en interesse gebleken, met dank aan de combinatie van deelnemers, competities, fabrikanten en fans over de gehele wereld. De wijze waarop we onze sport promoten en communiceren is ook een sleutelpunt. De wereld verandert snel, de mediawereld idem dito. Kijk naar de enorme impact van de Netflix-serie Drive to Survive. Dat is een goed voorbeeld, net als het succes van de speelfilm Le Mans 66. De racerij is nog steeds zeer kredietwaardig, en zal dat nog lange tijd zijn.”