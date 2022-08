David Schumacher was vorig jaar een volledig seizoen actief in het officiële F3-kampioenschap, maar maakte begin 2022 de overstap naar de DTM. Daar heeft hij inmiddels acht races achter de kiezen, al reed hij voor het F3-team van Charouz nog twee wedstrijden in de Formule 3. Hoewel Schumacher, de zoon van voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher, in de Duitse klasse actief is, is zijn einddoel nog steeds F1. "De vraag is hoe we daar gaan komen", zegt hij tegen Motorsport.com. "Het is in ieder geval niet mogelijk zonder de Formule 3 en Formule 2, maar daar heb je sponsoren nodig."

Volgens Schumacher is er minimaal twee miljoen euro nodig om een heel seizoen te draaien in F2. Dat is het dubbele van de DTM, terwijl de media-aandacht in de opstapklasse van de Formule 1 minder is. Schumacher heeft dan ook stevige kritiek op de juniorenklassen. "De FIA F2 en FIA F3 doen het echt slecht. Er is bijna geen sponsorinteresse in deze kampioenschappen en dat terwijl er veel geld nodig is. Niemand kijkt ernaar." In veel landen wordt de Formule 1 gratis uitgezonden, maar de Formule 2 en Formule 3 niet. Volgens Schumacher is dit een probleem. "Je moet betalen om ernaar te kijken. Hoeveel mensen doen dat voor twee series? Ik zet de tv aan en kijk voor niets naar de Formule 1. Dat moet echt anders om deze klassen interessanter te maken."

Zelf ondervond de jongeling begin dit jaar hoe lastig het is om sponsoren te vinden. "Het plan was om de overstap naar F2 te maken", gaat hij verder. "We zochten sponsoren, maar het lukte niet. We vonden er wel een paar, maar dat was niet genoeg voor het hele seizoen. Het was gewoon te duur." Via vader Ralf kwam Schumacher uiteindelijk in contact met Mercedes in de DTM. Na een succesvolle test eind 2021, kreeg hij een contract aangeboden. Op de vraag of hij van plan is langer in die klasse te blijven, antwoordt hij. "Dat zit in mijn hoofd, maar dat is meer aan Mercedes dan aan mij. Ik zit dit jaar in de DTM en richt me daarop. Wat er volgend jaar gebeurt, gaan we wel zien." Wel ziet Schumacher dat de media-aandacht groter in voor de Duitse serie. "Het platform is groot. Na Le Mans en de rest van het WEC, is dit een van de grootste klassen in de racerij. Het is een interessant kampioenschap." Op de vraag of een sprong van DTM naar F1 mogelijk is, zoals Paul di Resta ooit deed, zegt hij. "De bekendheid van DTM helpt wel mee. Maar ik weet niet zeker of deze GT3-wagens me helpen om iets te leren voor de Formule-racerij."

De laatste die de overstap van de DTM naar F1 maakte was Alexander Albon. De situatie van de Thai was wel anders, gezien zijn connectie met Red Bull en zijn eerdere ervaringen als F1-coureur.