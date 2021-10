Marko sluit DTM-herkansing Lawson uit: “Hij kan echt een grote worden”

Lawson werd dit jaar net als voormalig Formule 1-coureur Alexander Albon door Red Bull gestald in de DTM. Beide coureurs maakten er hun GT3-debuut met een Ferrari van AF Corse, waarmee vooral Lawson succesvol was. De 19-jarige coureur leek dankzij een aantal overwinningen op weg van de titel, totdat hij afgelopen zondag werd aangetikt door Kelvin van der Linde en Mercedes-coureur Maximilian Götz uiteindelijk met drie punten verschil de titel voor zich opeiste.

Met de dramatische ontknoping op de Norisring is het DTM-hoofdstuk ook meteen gesloten voor Lawson. De Nieuw-Zeelander zal volgend jaar door Red Bull namelijk alleen gestald worden in de Formule 2, waar hij ter voorbereiding op een eventueel avontuur in de Formule 1 ook dit jaar al actief is. “Het DTM-avontuur zit erop voor Liam”, vertelt Red Bull-adviseur Helmut Marko in gesprek met onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total.com. “Liam gaat volgend jaar racen in de Formule 2. Hij zal ook de Young Driver Test voor zijn rekening nemen en als de regels het toelaten een aantal vrijdagen voor zijn rekening nemen.”

Daarmee kan Lawson zich op gaan maken voor de nodige Formule 1-kilometers. De Nieuw-Zeelander mag aan het einde van het seizoen in Abu Dhabi al testen voor het F1-team van AlphaTauri. Daarnaast hoopt Marko dus dat Lawson volgend jaar ook tijdens een aantal vrije trainingen in de Formule 1 in actie kan komen. Dat laatste zal echter nog afhangen van een mogelijke nieuwe regel in de Formule 1, waarmee teams verplicht zullen worden om een aantal keren tijdens het seizoen een jonge, onervaren coureur kennis te laten maken met de Formule 1 tijdens een van de vrije trainingen.

Vergelijking met McLaren en Hulme

Lawson combineerde zijn DTM-debuut dit jaar nog met de Formule 2, maar dat gaat volgend jaar niet meer lukken. De Formule 2 keert volgend jaar namelijk terug naar de oude opzet van twee races per weekend, waardoor er een stuk vaker gereden zal worden tijdens Formule 1-raceweekenden. Omdat deze Grand Prix-weekenden vaak samenvallen met een raceweekend in de DTM, kiest Marko er vanwege het potentieel van de pupil dus voor hem te laten rijpen in de Formule 2.

“We hebben er veel vertrouwen in dat hij echt een grote kan worden”, vertelt Marko optimistisch. De Oostenrijker heeft de Red Bull-junior dit jaar veel progressie zien boeken, nadat hij op de Nürburgring bijvoorbeeld nog betrokken was bij de nodige incidenten: “Daarna heeft hij echter begrepen dat je op een dergelijke manier moet racen dat je wel de finish haalt. Op dat gebied heeft hij absoluut wat geminderd. Gedurende het seizoen heeft hij enorm veel progressie laten zien.”

In de Formule 2 moet Lawson met nog twee raceweekenden te gaan dit jaar genoegen nemen met de achtste plaats in de tussenstand: “Helaas is het in de Formule 2 wat anders uitgepakt. Hij heeft er een hoop technische problemen gehad, anders had hij daar ook verder naar voren gestaan.”

Niets dan lof voor Lawson dus van Helmut Marko, die de Kiwi zelfs vergelijkt met een paar iconische landgenoten: “Wat zo fijn is aan hem, is dat hij met beide benen op de grond staat”, vervolgt de 78-jarige Oostenrijker. “Hij is op geen enkele manier afstandelijk. Voor mij is hij een coureur als Bruce McLaren of Denny Hulme. Hij is een knoestige kerel, en dat staat hem goed. Dan bedoel ik zijn stijl, maar ook hoe hij racet. Met hem is het daarnaast ook nooit bullshit. Het is gewoon, bam!”