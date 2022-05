Auer schrijft in Portimao eerste DTM-race 2022 op zijn naam Lucas Auer was zaterdag het sterkst in de seizoensopener van het nieuwe DTM-seizoen in Portimao. De Oostenrijkse Mercedes-coureur finishte na een uur racen vlak voor merkgenoot Luca Stolz. Mirko Bortolotti leidde de dans in de eerste helft van de wedstrijd en finishte als derde.