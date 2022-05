Müller revancheert zich met pole voor tweede DTM-race in Portugal

Nico Müller scoorde zijn eerste DTM-pole in anderhalf jaar tijd dankzij 1.39.974. De ervaren Zwitser was bijna de gehele sessie het snelst met zijn Audi van Team Rosberg. Ferrari's Felipe Fraga stond ook even bovenaan. Hij werd uiteindelijk teruggezet naar de derde plaats door Bortolotti, die met zijn Lamborghini twee tienden langzamer was dan Muller. Het is de eerste pole van Müller in het nieuwe GT3-tijdperk van de DTM, dat vorig jaar begon, en zijn zesde in totaal. Het resultaat is ook een flinke opsteker voor hem na een dramatische eerste race op zaterdag, waarin Müller met technische problemen de eerste uitvaller van 2022 werd.

Sheldon van der Linde zette de BMW in Portugal op de vierde plek. Hij was slechts een duizendste van een seconde langzamer dan Fraga. De winnaar van race 1, Audi-coureur Lucas Auer, werd vijfde. Daarmee staan er vijf verschillende merken in de top-vijf. Luca Stolz (Mercedes), tweede in de eerste manche, eindigde op P6. De top-tien werd volgemaakt door Marco Wittmann (BMW), Audi-mannen Kelvin van der Linde en Ricardo Feller en titelverdediger Maximilian Götz (Mercedes). De Belg Laurens Vanthoor was de snelste Porsche-rijder op P11. Drievoudig DTM-kampioen René Rast werd dertiende, negenvoudig rally-wereldkampioen Sébastien Loeb bleef met zijn Ferrari steken op P27 in het grote veld van maar liefst 29 rijders.

De tweede wedstrijd begint zondag om 13.30 uur (NL-tijd). Auer moet met 25 kilogram aan strafgewicht gaan rijden. Ook Stolz (15 kilogram) en Bortolotti (5 kilogram) gaan het iets zwaarder krijgen.