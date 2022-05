Bortolotti pakt eerste DTM-pole van het jaar in Portimao

Het nieuwe DTM-seizoen vangt dit weekend aan in Portugal. Maar liefst 29 coureurs staan op de startlijst. Van hen was Grasser-Lamborghini-coureur Mirko Bortolotti het snelst in eerste kwalificatie. Hij noteerde 1.39.678. In de vrije trainingen werd er niet onder de 1.41 gereden.

De Canadese rookie Mikael Grenier zette zijn Mercedes verrassend op de tweede plek. Hij was slechts 0.011 langzamer dan Bartolotti. Vlak daarachter eindigde Lucas Auer op de derde plaats, voor AF Corse Ferrari-coureur Felipe Fraga.

Sheldon van der Linde was het snelst van de BMW-rijders, op de zevende plaats. Hij moest 0.277 prijsgeven op de beste chrono. Voor Audi was het even slikken, met een tiende plek voor Nico Müller en René Rast op P11. Ook bij Porsche, nieuw in de DTM, is er nog werk aan de winkel. Dennis Olsen werd negentiende, vlak voor merkgenoot Thomas Preining. Rally-grootheid Sébastien Loeb werd in zijn allereerste DTM-kwalificatie 21e. De Fransman was 0.786 langzamer dan Bartolotti.