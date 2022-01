Nikolaev houdt het spannend met derde etappezege bij de trucks

Nadat klassementsleider Dmitry Sotnikov op maandag al zijn derde etappezege van deze Dakar Rally had gepakt, was het dinsdag de beurt aan stalgenoot Eduard Nikolaev om zijn derde dagsucces van de 44ste editie van de woestijnrally te vieren. De Rus, die de rally al vier keer als coureur en één keer als monteur van Vladimir Chagin won, had 2 uur, 38 minuten en 43 seconden nodig voor de negende etappe. Nikolaev voltooide de lus van 287 kilometer met start en finish in Wadi Ad Dawasir daarmee 2.34 minuten sneller dan Sotnikov, die zijn Kamaz naar de tweede tijd stuurde.

Met de derde etappezege van Nikolaev blijft de strijd om de eindzege bij de trucks een spannende tweestrijd. Met nog drie etappes te gaan heeft titelverdediger Sotnikov 8.51 minuten voorsprong op zijn teamgenoot in de Kamaz met startnummer 505.

De derde plek in de daguitslag ging naar Martin Macik, die met zijn geel/zwarte Iveco maar drie seconden langzamer was dan Sotnikov. Anton Shibalov was de derde Kamaz in de top-vier, voor de Tatra van Ignacio Casale en de Praga en Ales Loprais. Andrey Karginov was op negen minuten achterstand de langzaamste van de vier coureurs van Kamaz, dat deze rally nog alle etappes heeft gewonnen bij de trucks. De Rus eindigde de negende etappe op een zevende plaats.

Van den Brink snelste Nederlander

De rest van de top-tien werd dinsdag aangevuld door de Nederlanders. Martin van den Brink was met een achtste plaats de snelste van de trucks van Team De Rooy. De Harskamper was anderhalve minuut sneller dan teamgenoot Vick Versteijnen. Pascal de Baar reed met zijn Renault van het Riwald Dakar Team de tiende tijd.

Janus van Kasteren was onderweg lange tijd de snelste van de Nederlanders, totdat de Veldhovenaar wat tijd verloor in het slot van de etappe. Op ruim een kwartier achterstand tekende hij aan de finish voor de vijftiende tijd. Met een zesde plaats is Van Kasteren in het algemeen klassement wel nog altijd de best geklasseerde landgenoot.

Uitslag trucks - Etappe 9

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. RUS Eduard Nikolaev Kamaz 02:38:43 2. RUS Dmitry Sotnikov Kamaz +02m34s 3. TSJ Martin Macik Iveco +02m37s 4. RUS Anton Shibalov Kamaz +03m29s 5. CHL Ignacio Casale Tatra +04m13s 6. TSJ Ales Loprais Praga +06m04s 7. RUS Andrey Karginov Kamaz +09m03s 8. NED Martin van den Brink Ivevo +09m23s 9. NED Vick Versteijnen Iveco +10m56s 10. NED Pascal de Baar Renault +11m50s - 12. NED Gert Huzink Renault +15m07s 13. NED Mitchel van den Brink Iveco +17m56s 14 NED Richard de Groot Iveco +18m57s 15. NED Janus van Kasteren Iveco +19m07s 17. NED Ben van de Laar Iveco +25m53s 19. NED Kees Koolen Iveco +39m10s - NED Egbert Wingens Iveco + - NED Ben de Groot DAF + - NED Gerrit Zuurmond MAN + - NED William de Groot DAF + - NED William van Groningen Iveco +