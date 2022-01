De Villiers troeft Toyota-teamgenoten af in negende Dakar-etappe

Voor de negende etappe had Dakar-wedstrijdleider David Castera een klassementsproef van 287 kilometer uitgetekend met start en finish in Wadi Ad-Dawasir. Na de volgens velen zwaarste etappe tot dusver op maandag, was de special van dinsdag een beduidend minder zware beproeving. Zo kregen de deelnemers onderweg een stuk minder zware zandduinen voorgeschoteld, maar stonden er vooral snellere stukken off-piste door imposante canyons op het menu.

1-2-3 voor Toyota

Nadat Audi maandag met drie auto’s in de top-vier eindigde, was het dinsdag de beurt aan Toyota om de concurrentie het nakijken te geven. Henk Lategan opende het snelste met zijn Hilux en leek even op weg naar zijn tweede dagzege deze Dakar, totdat hij na het eerste checkpoint het initiatief af moest staan aan stalgenoot Giniel de Villiers. De Zuid-Afrikaan had deze Dakar nog geen etappe gewonnen, maar daar kwam dinsdag verandering in. Na 2 uur, 23 minuten en 8 seconden tikte de Dakar-winnaar van 2009 als snelste aan bij de finish.

De Villiers vocht de hele etappe een spannende secondenstrijd uit met Lategan, die uiteindelijk slechts negen seconden langer had gedaan over de bijna 300 kilometer lange klassementsproef. De derde plek ging naar Nasser Al-Attiyah, die daarmee de 1-2-3 voor Toyota compleet maakte. De Qatarees was een minuutje sneller dan Sébastien Loeb, waardoor hij met nog drie etappes te gaan nog altijd ruim een half uur voorsprong heeft in het algemeen klassement. Loeb werd onderweg nog geplaagd door een lekke band, wat hem naar eigen zeggen "zeker" de etappezege heeft gekost.

Mattias Ekström moest de special na zijn etappezege op maandag openen bij de auto’s, maar de Zweed stuurde zijn Audi tussen Al-Attiyah en Loeb naar een keurige vierde tijd. Carlos Sainz eindigde de etappe in de tweede Audi op een zesde plaats, voor de Century Buggy van Mathieu Serradori. Stéphane Peterhansel zorgde er met een achtste tijd voor dat alle drie de Audi-coureurs opnieuw in de top-tien eindigden. Die top-tien werd compleet gemaakt door de tweede Century Buggy van Brian Baragwanath en de BRX Hunter van Nani Roma.

Dat de verschillen dinsdag bijzonder dicht bij elkaar lagen werd wel bewezen door Bernhard ten Brinke. De Nederlander gaf met zijn Toyota minder dan vijf minuten toe op etappewinnaar De Villiers, maar het bleek niet genoeg voor een klassering bij de beste tien. Samen met navigator Sebastien Delaunay moest de Zeddammer genoegen nemen met een twaalfde plek. Landgenoten Maik Willems en Henri van Steenbergen zijn op dit moment nog onderweg.

Uitslag auto's - Etappe 9

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. ZAF Giniel de Villiers Toyota 02:23:08 2. ZAF Henk Lategan Toyota +09s 3. QAT Nasser Al-Attiyah Toyota +01m04s 4. ZWE Mattias Ekström Audi +02m07s 5. FRA Sébastien Loeb Prodrive +02m11s 6. SPA Carlos Sainz Audi +02m48s 7. FRA Mathieu Serradori Century +03m15s 8. FRA Stéphane Peterhansel Audi +03m45s 9. ZAF Brian Baragwanath Century +04m03s 10. SPA Nani Roma Prodrive +04m19s - 12. NED Bernhard ten Brinke Toyota +04m48s - NED Maik Willems Toyota + - NED Henri van Steenbergen Rally Raid UK +